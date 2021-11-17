Работы по модернизации коллектора на улице Куйбышева должны были завершиться к 15 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сроки работ по модернизации канализационного коллектора в Кургане истекли, но объект до сих пор не сдан. Такая информация опубликована на портале госзакупок. Работы проводятся с конца 2020 года, все это время улица Куйбышева остается перекрытой.

По данным портала госзакупок, контракт на выполнение работ по модернизации коллектора заключен со строительно-монтажной компанией «Артель» 8 декабря. Заказчик — АО «Курганводоканал» (принадлежит мэрии). Срок исполнения контракта — 15 ноября 2021 года, цена контракта — 151,77 млн рублей. «Стоимость исполненных подрядчиком обязательств — 41 419 602,20 рубля. Фактически оплачено — 85 383 653,49 рубля», — указано в ЕИС по состоянию на 18 ноября.

«На сегодняшний день проложено 1242 метра трубопровода из 1450 метров, работы продолжаются. АО „Курганводоканал“ перечислено ООО СМК „Артель“ 85,4 млн рублей за выполненные по факту работы. В соответствии с заключенным договором АО „Курганводоканал“ примет меры в отношении ООО СМК „Артель“. В настоящее время АО „Курганводоканал“ приступило к претензионной работе. Планируемый срок завершения работ — декабрь 2021 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Кургана. Дозвониться до компании «Артель» URA.RU не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что на улице Куйбышева планируют заменить коммуникации протяженностью около 1,5 км на участке от Дрожзавода до улицы Пролетарская. В январе объект посетил полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Городские власти еще в августе требовали от подрядчика ускорить темпы работ. СМК «Артель» параллельно строит хозфекальную канализацию Восточного района Кургана. Объект должны были сдать еще в июне, но, по данным ЕИС, работы здесь также не завершены. Проблемы возникли и на объекте в Кетово, где «Артель» должна достроить водопровод.

Улица Куйбышева остается непроезжей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По данным ЕИС, на 18 ноября работы выполнены не были Скрин: zakupki.gov.ru