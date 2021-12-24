В Кремле рассказали о дополнительных мерах борьбы с «Омикроном»

Меры борьбы с коронавирусом в условиях появления нового штамма «Омикрон» корректируются оперативным штабом правительства РФ в «живом режиме». В подключении к этому процессу президента России нет необходимости, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Работает штаб правительства. Все корректировки там происходят в живом режиме. Поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах — все учитывается», — отметил Песков в ходе конференц-колла.
Он также сообщил, что 24 декабря президент встретится по ВКС с членами правительства, подведет итоги уходящего года и обозначит задачи на следующий. «Кабинет министров очень напряженно работал. Год был чрезвычайно тяжелым. Поэтому сегодня будут поздравления и основные ориентиры на следующий год», — сообщил Дмитрий Песков.
В России зарегистрировано более 40 случаев заболевания штаммом «Омикрон». Власти скорректировали план борьбы с коронавирусом с учетом нового штамма. В новогодние праздники медики, работающие в ковидных зонах, получат двойную оплату.
Меры борьбы с коронавирусом в условиях появления нового штамма «Омикрон» корректируются оперативным штабом правительства РФ в «живом режиме». В подключении к этому процессу президента России нет необходимости, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Работает штаб правительства. Все корректировки там происходят в живом режиме. Поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах — все учитывается», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Он также сообщил, что 24 декабря президент встретится по ВКС с членами правительства, подведет итоги уходящего года и обозначит задачи на следующий. «Кабинет министров очень напряженно работал. Год был чрезвычайно тяжелым. Поэтому сегодня будут поздравления и основные ориентиры на следующий год», — сообщил Дмитрий Песков. В России зарегистрировано более 40 случаев заболевания штаммом «Омикрон». Власти скорректировали план борьбы с коронавирусом с учетом нового штамма. В новогодние праздники медики, работающие в ковидных зонах, получат двойную оплату.