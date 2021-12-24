В Кремле рассказали о дополнительных мерах борьбы с «Омикроном»

24 декабря 2021 в 15:14 Размер текста - 17 +

Придавать правительству РФ импульс для борьбы с коронавирусом не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Меры борьбы с коронавирусом в условиях появления нового штамма «Омикрон» корректируются оперативным штабом правительства РФ в «живом режиме». В подключении к этому процессу президента России нет необходимости, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Работает штаб правительства. Все корректировки там происходят в живом режиме. Поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах — все учитывается», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Он также сообщил, что 24 декабря президент встретится по ВКС с членами правительства, подведет итоги уходящего года и обозначит задачи на следующий. «Кабинет министров очень напряженно работал. Год был чрезвычайно тяжелым. Поэтому сегодня будут поздравления и основные ориентиры на следующий год», — сообщил Дмитрий Песков. В России зарегистрировано более 40 случаев заболевания штаммом «Омикрон». Власти скорректировали план борьбы с коронавирусом с учетом нового штамма. В новогодние праздники медики, работающие в ковидных зонах, получат двойную оплату. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Меры борьбы с коронавирусом в условиях появления нового штамма «Омикрон» корректируются оперативным штабом правительства РФ в «живом режиме». В подключении к этому процессу президента России нет необходимости, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Работает штаб правительства. Все корректировки там происходят в живом режиме. Поэтому здесь нет необходимости в каких-то дополнительных импульсах — все учитывается», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Он также сообщил, что 24 декабря президент встретится по ВКС с членами правительства, подведет итоги уходящего года и обозначит задачи на следующий. «Кабинет министров очень напряженно работал. Год был чрезвычайно тяжелым. Поэтому сегодня будут поздравления и основные ориентиры на следующий год», — сообщил Дмитрий Песков. В России зарегистрировано более 40 случаев заболевания штаммом «Омикрон». Власти скорректировали план борьбы с коронавирусом с учетом нового штамма. В новогодние праздники медики, работающие в ковидных зонах, получат двойную оплату.