Московский суд оштрафовал Google на миллиарды рублей

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Сервисы поисковых систем «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург, интернет, гугл, google, поисковая система
Компанию Google обязали выплатить более 7 млрд рублей Фото:

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google более чем на 7 млрд рублей. Интернет-гиганта признали винновым в нарушении порядка ограничения доступа к информации.

«GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ („Нарушение порядка ограничения доступа к информации“). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — сообщает telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Ранее суд также оштрафовал Google на 5 млн рублей за неудаление ссылок, передает RT. В начале декабря общая сумма штрафов корпорации составляла 54 млн рублей, сообщает «Национальная служба новостей».

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google более чем на 7 млрд рублей. Интернет-гиганта признали винновым в нарушении порядка ограничения доступа к информации. «GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ („Нарушение порядка ограничения доступа к информации“). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — сообщает telegram-канал московских судов общей юрисдикции. Ранее суд также оштрафовал Google на 5 млн рублей за неудаление ссылок, передает RT. В начале декабря общая сумма штрафов корпорации составляла 54 млн рублей, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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