Московский суд оштрафовал Google на миллиарды рублей

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google более чем на 7 млрд рублей. Интернет-гиганта признали винновым в нарушении порядка ограничения доступа к информации.
«GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ („Нарушение порядка ограничения доступа к информации“). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — сообщает telegram-канал московских судов общей юрисдикции.
Ранее суд также оштрафовал Google на 5 млн рублей за неудаление ссылок, передает RT. В начале декабря общая сумма штрафов корпорации составляла 54 млн рублей, сообщает «Национальная служба новостей».
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google более чем на 7 млрд рублей. Интернет-гиганта признали винновым в нарушении порядка ограничения доступа к информации. «GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ („Нарушение порядка ограничения доступа к информации“). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей», — сообщает telegram-канал московских судов общей юрисдикции. Ранее суд также оштрафовал Google на 5 млн рублей за неудаление ссылок, передает RT. В начале декабря общая сумма штрафов корпорации составляла 54 млн рублей, сообщает «Национальная служба новостей».