Путин: мы предотвратили более 100 преступлений в школах. Президент ответил на вопрос тюменца

23 декабря 2021 в 15:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ ответил на вопрос корреспондента «Тобольского времени» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 В 2021 году в России предотвращено более 100 преступлений в школах. Об этом во время пресс-конференции, которая транслируется онлайн, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства ответил на вопрос корреспондента «Тобольского времени» Шамиля Гулиева о безопасности детей в интернете. «У нас предотвращено сто с лишним серьезных преступлений в учебных заведениях. Просто поток идет. Отсюда и требования к „приземлениям“ платформ [мировых интернет-компаний], чтобы они открывали свои представительства, подчинялись национальным законам», — сказал президент. Путин отметил, что проблема потенциально опасной информации — общемировая. «Для соцсетей это бизнес — „деньги любой ценой“. Корпорации уходят от национального контроля, о детях не думают. Отсюда и негативные проявления», — добавил он. По мнению главы России, все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим юридическим и моральным правилам. Свободу распространения информации подавлять нельзя, нужна «золотая середина», считает Путин. Ранее URA.RU писало, что соцсети WhatsApp, YouTube, Google, Facebook и Twitter могут заблокировать в России, если они не будут соблюдать новый «закон о приземлении». Компании должны будут открыть представительства в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и опубликовать электронную форму для обращений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 2021 году в России предотвращено более 100 преступлений в школах. Об этом во время пресс-конференции, которая транслируется онлайн, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства ответил на вопрос корреспондента «Тобольского времени» Шамиля Гулиева о безопасности детей в интернете. «У нас предотвращено сто с лишним серьезных преступлений в учебных заведениях. Просто поток идет. Отсюда и требования к „приземлениям“ платформ [мировых интернет-компаний], чтобы они открывали свои представительства, подчинялись национальным законам», — сказал президент. Путин отметил, что проблема потенциально опасной информации — общемировая. «Для соцсетей это бизнес — „деньги любой ценой“. Корпорации уходят от национального контроля, о детях не думают. Отсюда и негативные проявления», — добавил он. По мнению главы России, все, что происходит в интернете, должно подчиняться общим юридическим и моральным правилам. Свободу распространения информации подавлять нельзя, нужна «золотая середина», считает Путин. Ранее URA.RU писало, что соцсети WhatsApp, YouTube, Google, Facebook и Twitter могут заблокировать в России, если они не будут соблюдать новый «закон о приземлении». Компании должны будут открыть представительства в России, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и опубликовать электронную форму для обращений.