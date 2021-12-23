23 декабря 2021

В Челябинской области продают базу на мистической горе Шихан. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, заповедник, природа, горы, курумник, нп зюраткуль
За базу отдыха у подножья горы просят 107 млн рублей (фото из архива) Фото:

В Челябинской области на продажу выставили базу отдыха за 107 млн рублей, которая находится на берегу горного озера у подножия Аракульского Шихана. Как сообщил URA.RU продавец, база расположена в месте паломничества туристов и является местом силы.

«База отдыха „Аракуль“ находится на первой береговой линии чистейшего питьевого водоема. Эта территория считается местом силы и особой энергетики. Комплекс в горах расположен на месте паломничества туристов, и владелец просит за него 107 млн рублей», — сообщил URA.RU продавец.

Собственник базы уже выставил свое коммерческое предложение на сайте «Авито». В объявлении говорится, что на территории комплекса расположены три корпуса, две бани, банкетный зал, столовая, кафе и конференц-зал. Имеются скважина и трансформаторная подстанция. Площадь земельного участка составляет пять гектаров.

Расстояние от Челябинска до Аракульского Шихана составляет около 170 километров. База отдыха «Аракуль» находится на территории Каслинского района. Скальные мегалиты Шихана считаются самыми живописными в регионе.

Уфологи считают, что круглые отверстия в скалах Шихана оставил НЛО
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области на продажу выставили базу отдыха за 107 млн рублей, которая находится на берегу горного озера у подножия Аракульского Шихана. Как сообщил URA.RU продавец, база расположена в месте паломничества туристов и является местом силы. «База отдыха „Аракуль“ находится на первой береговой линии чистейшего питьевого водоема. Эта территория считается местом силы и особой энергетики. Комплекс в горах расположен на месте паломничества туристов, и владелец просит за него 107 млн рублей», — сообщил URA.RU продавец. Собственник базы уже выставил свое коммерческое предложение на сайте «Авито». В объявлении говорится, что на территории комплекса расположены три корпуса, две бани, банкетный зал, столовая, кафе и конференц-зал. Имеются скважина и трансформаторная подстанция. Площадь земельного участка составляет пять гектаров. Расстояние от Челябинска до Аракульского Шихана составляет около 170 километров. База отдыха «Аракуль» находится на территории Каслинского района. Скальные мегалиты Шихана считаются самыми живописными в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...