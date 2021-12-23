За базу отдыха у подножья горы просят 107 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на продажу выставили базу отдыха за 107 млн рублей, которая находится на берегу горного озера у подножия Аракульского Шихана. Как сообщил URA.RU продавец, база расположена в месте паломничества туристов и является местом силы.

«База отдыха „Аракуль“ находится на первой береговой линии чистейшего питьевого водоема. Эта территория считается местом силы и особой энергетики. Комплекс в горах расположен на месте паломничества туристов, и владелец просит за него 107 млн рублей», — сообщил URA.RU продавец.

Собственник базы уже выставил свое коммерческое предложение на сайте «Авито». В объявлении говорится, что на территории комплекса расположены три корпуса, две бани, банкетный зал, столовая, кафе и конференц-зал. Имеются скважина и трансформаторная подстанция. Площадь земельного участка составляет пять гектаров.

Расстояние от Челябинска до Аракульского Шихана составляет около 170 километров. База отдыха «Аракуль» находится на территории Каслинского района. Скальные мегалиты Шихана считаются самыми живописными в регионе.

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