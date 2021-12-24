Украина возбудила уголовное дело против главы Минтранса РФ

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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, савельев виталий
Виталия Савельева обвиняют в организации незаконной переправки людей через украинскую границу Фото:

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра транспорта РФ Виталия Савельева. Его обвиняют в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины.

«Действующий министр транспорта Российской Федерации и его заместитель уведомлены о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. По данным следствия, с апреля 2014-го по ноябрь 2020-го до полуострова Крым и с него совершено более 34 тысяч рейсов. Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Украины.

По версии ведомства, рейсы проходили вопреки нормам международного права. Российские авиакомпании обвиняют в незаконных перевозках пассажиров в аэропорт Симферополя и обратно.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году. Перед этим на полуострове провели голосование, официальные итоги которого показали, что большинство жителей выступили за объединение с Россией.

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Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении министра транспорта РФ Виталия Савельева. Его обвиняют в организации незаконной переправки лиц через госграницу Украины. «Действующий министр транспорта Российской Федерации и его заместитель уведомлены о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. По данным следствия, с апреля 2014-го по ноябрь 2020-го до полуострова Крым и с него совершено более 34 тысяч рейсов. Таким образом, было незаконно переправлено через государственную границу Украины по меньшей мере 329 тысяч человек», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Украины. По версии ведомства, рейсы проходили вопреки нормам международного права. Российские авиакомпании обвиняют в незаконных перевозках пассажиров в аэропорт Симферополя и обратно. Крым и Севастополь вошли в состав РФ в 2014 году. Перед этим на полуострове провели голосование, официальные итоги которого показали, что большинство жителей выступили за объединение с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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