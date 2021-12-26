Курганской области выделили миллиарды рублей на ремонт школ

27 декабря 2021 в 11:36 Размер текста - 17 +

В 2022 году в регионе начнется ремонт в 58 школах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганской области на 2022 год выделили больше двух миллиардов рублей на ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщил начальник департамента образования и науки региона Андрей Кочеров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Курганская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству объектов и по сумме привлеченных средств в рамках новой федеральной программы капитального ремонта школ. Нам выделено на 2022 год 2 млрд 66 млн рублей (и на 2023 год еще 800 млн рублей) на 58 объектов образования», — сказал Андрей Кочеров. Ремонты планируют начать весной. В ряде школ, где привыкли учиться в одну смену, возможно, ученикам придется доучиться четвертую четверть в две смены, предупредил Кочеров. Это необходимо для сокращения сроков ремонта. В этом году в Курганской области проведен ремонт на 104 объектах образования на 707 млн рублей. На 95% объектов работы завершены. Затянулся ремонт в школе №11 Кургана и в Трудовской школе Звериноголовского района. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Курганской области на 2022 год выделили больше двух миллиардов рублей на ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщил начальник департамента образования и науки региона Андрей Кочеров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Курганская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству объектов и по сумме привлеченных средств в рамках новой федеральной программы капитального ремонта школ. Нам выделено на 2022 год 2 млрд 66 млн рублей (и на 2023 год еще 800 млн рублей) на 58 объектов образования», — сказал Андрей Кочеров. Ремонты планируют начать весной. В ряде школ, где привыкли учиться в одну смену, возможно, ученикам придется доучиться четвертую четверть в две смены, предупредил Кочеров. Это необходимо для сокращения сроков ремонта. В этом году в Курганской области проведен ремонт на 104 объектах образования на 707 млн рублей. На 95% объектов работы завершены. Затянулся ремонт в школе №11 Кургана и в Трудовской школе Звериноголовского района.