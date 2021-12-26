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Курганской области выделили миллиарды рублей на ремонт школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители города во время самоизоляции. Курган , капремонт, педколледж, педагогический колледж
В 2022 году в регионе начнется ремонт в 58 школах Фото:

Курганской области на 2022 год выделили больше двух миллиардов рублей на ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщил начальник департамента образования и науки региона Андрей Кочеров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Курганская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству объектов и по сумме привлеченных средств в рамках новой федеральной программы капитального ремонта школ. Нам выделено на 2022 год 2 млрд 66 млн рублей (и на 2023 год еще 800 млн рублей) на 58 объектов образования», — сказал Андрей Кочеров.

Ремонты планируют начать весной. В ряде школ, где привыкли учиться в одну смену, возможно, ученикам придется доучиться четвертую четверть в две смены, предупредил Кочеров. Это необходимо для сокращения сроков ремонта.

В этом году в Курганской области проведен ремонт на 104 объектах образования на 707 млн рублей. На 95% объектов работы завершены. Затянулся ремонт в школе №11 Кургана и в Трудовской школе Звериноголовского района.

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Курганской области на 2022 год выделили больше двух миллиардов рублей на ремонт образовательных учреждений. Об этом сообщил начальник департамента образования и науки региона Андрей Кочеров на пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. «Курганская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству объектов и по сумме привлеченных средств в рамках новой федеральной программы капитального ремонта школ. Нам выделено на 2022 год 2 млрд 66 млн рублей (и на 2023 год еще 800 млн рублей) на 58 объектов образования», — сказал Андрей Кочеров. Ремонты планируют начать весной. В ряде школ, где привыкли учиться в одну смену, возможно, ученикам придется доучиться четвертую четверть в две смены, предупредил Кочеров. Это необходимо для сокращения сроков ремонта. В этом году в Курганской области проведен ремонт на 104 объектах образования на 707 млн рублей. На 95% объектов работы завершены. Затянулся ремонт в школе №11 Кургана и в Трудовской школе Звериноголовского района.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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