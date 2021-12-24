В МИД РФ вызвали украинского дипломата

24 декабря 2021 в 20:57 Размер текста - 17 +

На Украине совершили теракт против российского дипломатического представительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Министерство иностранных дел России направило ноту в МИД Украины и вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ. Данное решение вызвано тем, что против генконсульства России во Львове был совершен теракт. Ночью неизвестный бросил на территорию генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась. Никто из сотрудников не пострадал. «По данному случаю генконсульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных», — говорится на сайте МИД РФ. Также в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности для работы российских дипломатических представительств. В ведомстве надеются на то, что Киев найдет и привлечет виновных к отнесенности, а также примет меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство иностранных дел России направило ноту в МИД Украины и вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ. Данное решение вызвано тем, что против генконсульства России во Львове был совершен теракт. Ночью неизвестный бросил на территорию генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась. Никто из сотрудников не пострадал. «По данному случаю генконсульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных», — говорится на сайте МИД РФ. Также в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности для работы российских дипломатических представительств. В ведомстве надеются на то, что Киев найдет и привлечет виновных к отнесенности, а также примет меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.