В МИД РФ вызвали украинского дипломата

Министерство иностранных дел России направило ноту в МИД Украины и вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ. Данное решение вызвано тем, что против генконсульства России во Львове был совершен теракт.
Ночью неизвестный бросил на территорию генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась. Никто из сотрудников не пострадал. «По данному случаю генконсульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных», — говорится на сайте МИД РФ.
Также в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности для работы российских дипломатических представительств. В ведомстве надеются на то, что Киев найдет и привлечет виновных к отнесенности, а также примет меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.
Министерство иностранных дел России направило ноту в МИД Украины и вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ. Данное решение вызвано тем, что против генконсульства России во Львове был совершен теракт. Ночью неизвестный бросил на территорию генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась. Никто из сотрудников не пострадал. «По данному случаю генконсульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных», — говорится на сайте МИД РФ. Также в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности для работы российских дипломатических представительств. В ведомстве надеются на то, что Киев найдет и привлечет виновных к отнесенности, а также примет меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.