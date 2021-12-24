В МИД РФ вызвали украинского дипломата

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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина, баррикады, самооборона, улица грушевского
На Украине совершили теракт против российского дипломатического представительства Фото:

Министерство иностранных дел России направило ноту в МИД Украины и вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ. Данное решение вызвано тем, что против генконсульства России во Львове был совершен теракт.

Ночью неизвестный бросил на территорию генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась. Никто из сотрудников не пострадал. «По данному случаю генконсульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных», — говорится на сайте МИД РФ.

Также в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности для работы российских дипломатических представительств. В ведомстве надеются на то, что Киев найдет и привлечет виновных к отнесенности, а также примет меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

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Министерство иностранных дел России направило ноту в МИД Украины и вызвало временного поверенного в делах Украины в РФ. Данное решение вызвано тем, что против генконсульства России во Львове был совершен теракт. Ночью неизвестный бросил на территорию генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась. Никто из сотрудников не пострадал. «По данному случаю генконсульство России направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных», — говорится на сайте МИД РФ. Также в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в РФ, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности для работы российских дипломатических представительств. В ведомстве надеются на то, что Киев найдет и привлечет виновных к отнесенности, а также примет меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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