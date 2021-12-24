МИД РФ выразило протест Японии из-за Курил

24 декабря 2021 в 21:59 Размер текста - 17 +

В МИД РФ напомнили, что Япония отказалась от претензий на Курилы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова В Министерство иностранных дел России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. Поводом послужила выставка в Токио, посвященная Южным Курильским островам. «В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной Южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии», — сообщается на сайте МИД РФ. Ведомство уточнило, что аналогичная выставка была проведена год назад. «Японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг», — заявили в министерстве. В МИД РФ напомнили японской стороне про Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также устав ООН, закрепивший суверенитет России над островами. Также японскому дипломату высказали озабоченность по поводу японо-американских военно-морских учений в районе острова Хоккайдо, которые начались 6 декабря. Проведение учений в непосредственной близости от российской границы несет потенциальную угрозу безопасности РФ на Дальнем Востоке, заключили в ведомстве. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Министерство иностранных дел России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. Поводом послужила выставка в Токио, посвященная Южным Курильским островам. «В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной Южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии», — сообщается на сайте МИД РФ. Ведомство уточнило, что аналогичная выставка была проведена год назад. «Японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг», — заявили в министерстве. В МИД РФ напомнили японской стороне про Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также устав ООН, закрепивший суверенитет России над островами. Также японскому дипломату высказали озабоченность по поводу японо-американских военно-морских учений в районе острова Хоккайдо, которые начались 6 декабря. Проведение учений в непосредственной близости от российской границы несет потенциальную угрозу безопасности РФ на Дальнем Востоке, заключили в ведомстве. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.