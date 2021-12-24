МИД РФ выразило протест Японии из-за Курил

В Министерство иностранных дел России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. Поводом послужила выставка в Токио, посвященная Южным Курильским островам.
«В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной Южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии», — сообщается на сайте МИД РФ. Ведомство уточнило, что аналогичная выставка была проведена год назад. «Японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг», — заявили в министерстве.
В МИД РФ напомнили японской стороне про Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также устав ООН, закрепивший суверенитет России над островами. Также японскому дипломату высказали озабоченность по поводу японо-американских военно-морских учений в районе острова Хоккайдо, которые начались 6 декабря. Проведение учений в непосредственной близости от российской границы несет потенциальную угрозу безопасности РФ на Дальнем Востоке, заключили в ведомстве.
После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.
В Министерство иностранных дел России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. Поводом послужила выставка в Токио, посвященная Южным Курильским островам. «В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной Южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии», — сообщается на сайте МИД РФ. Ведомство уточнило, что аналогичная выставка была проведена год назад. «Японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг», — заявили в министерстве. В МИД РФ напомнили японской стороне про Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также устав ООН, закрепивший суверенитет России над островами. Также японскому дипломату высказали озабоченность по поводу японо-американских военно-морских учений в районе острова Хоккайдо, которые начались 6 декабря. Проведение учений в непосредственной близости от российской границы несет потенциальную угрозу безопасности РФ на Дальнем Востоке, заключили в ведомстве. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.