МИД РФ выразило протест Японии из-за Курил

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Географическая карта, Курильские острова. Москва, курильские острова, географическая карта, кунашир, итуруп, хоккайдо, южные курилы
В МИД РФ напомнили, что Япония отказалась от претензий на Курилы Фото:
новость из сюжета
Япония и Россия делят Курильские острова

В Министерство иностранных дел России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. Поводом послужила выставка в Токио, посвященная Южным Курильским островам.

«В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной Южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии», — сообщается на сайте МИД РФ. Ведомство уточнило, что аналогичная выставка была проведена год назад. «Японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг», — заявили в министерстве.

В МИД РФ напомнили японской стороне про Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также устав ООН, закрепивший суверенитет России над островами. Также японскому дипломату высказали озабоченность по поводу японо-американских военно-морских учений в районе острова Хоккайдо, которые начались 6 декабря. Проведение учений в непосредственной близости от российской границы несет потенциальную угрозу безопасности РФ на Дальнем Востоке, заключили в ведомстве.

После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.

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В Министерство иностранных дел России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. Поводом послужила выставка в Токио, посвященная Южным Курильским островам. «В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки, посвященной Южным Курильским островам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии», — сообщается на сайте МИД РФ. Ведомство уточнило, что аналогичная выставка была проведена год назад. «Японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг», — заявили в министерстве. В МИД РФ напомнили японской стороне про Акт о капитуляции 1945 года, Сан-Францисский мирный договор 1951 года с отказом Токио от всех претензий на Курилы, а также устав ООН, закрепивший суверенитет России над островами. Также японскому дипломату высказали озабоченность по поводу японо-американских военно-морских учений в районе острова Хоккайдо, которые начались 6 декабря. Проведение учений в непосредственной близости от российской границы несет потенциальную угрозу безопасности РФ на Дальнем Востоке, заключили в ведомстве. После Второй мировой войны Курильские острова входят в состав России — они находятся в Сахалинской области. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы Хабомаи — оспаривается Японией, которая включает их в состав префектуры Хоккайдо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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