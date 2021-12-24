Единороссы рассказали, как помогли россиянам в пандемию. На Урале волонтерами стали тысячи партийцев

25 декабря 2021 в 01:36 Размер текста - 17 +

Волонтеры оказывали поддержку людям, которые находятся на самоизоляции Фото: пресс-служба «Единой России» Волонтеры «Единой России» в 2021 году помогали медикам транспортом, а также доставляли заболевшим коронавирусом продукты питания и лекарства. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с региональными волонтерскими центрами партии. Он также отметил, что на средства депутатов-единороссов было закуплено медицинское оборудование в поликлиники регионов. «С начала года волонтеры „Единой России“ совершили почти 300 тысяч выездов, помогая врачам доехать на работу и обратно, отвозили их на вызовы к больным и доставляли пациентов в медучреждения», — сообщил Турчак. Он отметил, что это позволило полностью закрыть потребность врачей в транспорте. Кроме того, по словам Турчака, в этом году волонтеры доставили людям, заболевшим коронавирусом, два миллиона комплектов лекарств, а также более 10 миллионов продуктовых наборов и порций горячего питания медработникам и врачам, которые работают в «красных зонах». Также секретарь генсовета отметил, что среди добровольцев очень много депутатов-«единороссов». Так, в Курганской области на средства депутатов областной Думы были куплены комплекты термобелья всему персоналу скорой медицинской помощи на сумму 793 тысячи рублей. «Приобретаются СИЗы, верхняя одежда для медперсонала, одноразовая посуда, вода, продукты, мебель, техника. Наши депутаты оказывают помощь автоволонтерами по доставке врачей до дома, в том числе с пунктов вакцинации вне поликлиник», — рассказал руководитель волонтерского центра «Единой России» в Курганской области Родион Вяткин. По его словам, всего с начала пандемии в регионе в волонтерстве приняли участие 985 человек. В Свердловской области активисты оказывали поддержку людям, которые находились на самоизоляции и просили помочь в покупке и доставке продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости. «Например, я лично вручал продуктовые наборы одиноким пенсионерам, проживающим в отдаленных территориях на севере Свердловской области», — рассказал руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Жуков. Он отметил, что региональные депутаты также снабжали медиков средствами защиты, медоборудованием, организовывали для них горячее питание. По словам Жукова, всего в Свердловской области бороться с пандемией помогали 1190 волонтеров. Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Волонтеры «Единой России» в 2021 году помогали медикам транспортом, а также доставляли заболевшим коронавирусом продукты питания и лекарства. Об этом рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с региональными волонтерскими центрами партии. Он также отметил, что на средства депутатов-единороссов было закуплено медицинское оборудование в поликлиники регионов. «С начала года волонтеры „Единой России“ совершили почти 300 тысяч выездов, помогая врачам доехать на работу и обратно, отвозили их на вызовы к больным и доставляли пациентов в медучреждения», — сообщил Турчак. Он отметил, что это позволило полностью закрыть потребность врачей в транспорте. Кроме того, по словам Турчака, в этом году волонтеры доставили людям, заболевшим коронавирусом, два миллиона комплектов лекарств, а также более 10 миллионов продуктовых наборов и порций горячего питания медработникам и врачам, которые работают в «красных зонах». Также секретарь генсовета отметил, что среди добровольцев очень много депутатов-«единороссов». Так, в Курганской области на средства депутатов областной Думы были куплены комплекты термобелья всему персоналу скорой медицинской помощи на сумму 793 тысячи рублей. «Приобретаются СИЗы, верхняя одежда для медперсонала, одноразовая посуда, вода, продукты, мебель, техника. Наши депутаты оказывают помощь автоволонтерами по доставке врачей до дома, в том числе с пунктов вакцинации вне поликлиник», — рассказал руководитель волонтерского центра «Единой России» в Курганской области Родион Вяткин. По его словам, всего с начала пандемии в регионе в волонтерстве приняли участие 985 человек. В Свердловской области активисты оказывали поддержку людям, которые находились на самоизоляции и просили помочь в покупке и доставке продуктов питания, лекарств, предметов первой необходимости. «Например, я лично вручал продуктовые наборы одиноким пенсионерам, проживающим в отдаленных территориях на севере Свердловской области», — рассказал руководитель регионального волонтерского центра «Единой России» Дмитрий Жуков. Он отметил, что региональные депутаты также снабжали медиков средствами защиты, медоборудованием, организовывали для них горячее питание. По словам Жукова, всего в Свердловской области бороться с пандемией помогали 1190 волонтеров.