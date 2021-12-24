24 декабря 2021

Вице-спикер Госдумы предложил сделать день памяти распада СССР

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
Чернышов предложил установить 26 декабря день памяти распада СССР Фото:

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить 26 декабря день памяти распада СССР. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Чернышов считает, что это увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России», пишет РБК со ссылкой на документ. Он отметил, что его инициатива приурочена к 30-летию со дня распада «великого по своей мощи и истории государства».

По мнению вице-спикера Госдумы, распад СССР является главной геополитической катастрофой 20 века. Чернышов отметил, что это «привело к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве». Он также обратил внимание на усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическому суверенитету», рост коррупции и бандитизма и распространение безработицы.

СССР прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. Ранее экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что главным виновником распада СССР был заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. По словам Шушкевича, именно Бурбулис нажал на «спусковой крючок».

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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить 26 декабря день памяти распада СССР. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Чернышов считает, что это увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России», пишет РБК со ссылкой на документ. Он отметил, что его инициатива приурочена к 30-летию со дня распада «великого по своей мощи и истории государства». По мнению вице-спикера Госдумы, распад СССР является главной геополитической катастрофой 20 века. Чернышов отметил, что это «привело к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве». Он также обратил внимание на усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическому суверенитету», рост коррупции и бандитизма и распространение безработицы. СССР прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. Ранее экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что главным виновником распада СССР был заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. По словам Шушкевича, именно Бурбулис нажал на «спусковой крючок».
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