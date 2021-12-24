Вице-спикер Госдумы предложил сделать день памяти распада СССР

25 декабря 2021 в 02:29 Размер текста - 17 +

Чернышов предложил установить 26 декабря день памяти распада СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить 26 декабря день памяти распада СССР. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Чернышов считает, что это увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России», пишет РБК со ссылкой на документ. Он отметил, что его инициатива приурочена к 30-летию со дня распада «великого по своей мощи и истории государства». По мнению вице-спикера Госдумы, распад СССР является главной геополитической катастрофой 20 века. Чернышов отметил, что это «привело к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве». Он также обратил внимание на усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическому суверенитету», рост коррупции и бандитизма и распространение безработицы. СССР прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. Ранее экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что главным виновником распада СССР был заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. По словам Шушкевича, именно Бурбулис нажал на «спусковой крючок». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить 26 декабря день памяти распада СССР. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Чернышов считает, что это увековечит память «о значимом событии в истории российского государства, об особой вехе, которая не должна быть забыта всеми поколениями граждан России», пишет РБК со ссылкой на документ. Он отметил, что его инициатива приурочена к 30-летию со дня распада «великого по своей мощи и истории государства». По мнению вице-спикера Госдумы, распад СССР является главной геополитической катастрофой 20 века. Чернышов отметил, что это «привело к дезинтеграции в различных сферах жизни общества, обострению экономического и политического кризиса, возникновению конфликтов на национальной почве». Он также обратил внимание на усиление стремления союзных республик «к государственному и экономическому суверенитету», рост коррупции и бандитизма и распространение безработицы. СССР прекратил свое существование 26 декабря 1991 года. Ранее экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич заявил, что главным виновником распада СССР был заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. По словам Шушкевича, именно Бурбулис нажал на «спусковой крючок».