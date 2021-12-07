Шушкевич назвал главного виновника распада СССР. «Нажал на спусковой крючок»

08 декабря 2021 в 05:59 Размер текста - 17 +

Шушкевич рассказал о распаде СССР Фото: Владимир Андреев © URA.RU На «спусковой крючок» распада СССР нажал первый заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом рассказал экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич. «На спусковой крючок нажал Геннадий Бурбулис — первый заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах. Именно он предложил фразу «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование», — рассказал он в интервью «Ленте.ру». Шушкевич заявил, что слова Бурбулиса произвели на него огромное впечатление. «Тогда я понял, что мы с [руководителями РСФСР и Украинской ССР Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком] замахиваемся на принятие важнейшего решения и что надо очень серьезно обдумать, как его реализовать», — заявил политик. Ранее Шушкевич рассказал, что участники встречи в Беловежской пуще во время подписания соглашения о распаде Советского Союза пили коньяк без закуски. По его словам, еда могла только помешать разработке и подписанию Беловежских соглашений. Подписание Беловежских соглашений состоялось 8 декабря 1991 года. В подготовке участвовали главы трех союзных республик: Шушкевич и председатель Совета Министров Беларуси Вячеслав Кебич, первый президент России Борис Ельцин и первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, первый президент Украины Леонид Кравчук и бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На «спусковой крючок» распада СССР нажал первый заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом рассказал экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич. «На спусковой крючок нажал Геннадий Бурбулис — первый заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах. Именно он предложил фразу «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование», — рассказал он в интервью «Ленте.ру». Шушкевич заявил, что слова Бурбулиса произвели на него огромное впечатление. «Тогда я понял, что мы с [руководителями РСФСР и Украинской ССР Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком] замахиваемся на принятие важнейшего решения и что надо очень серьезно обдумать, как его реализовать», — заявил политик. Ранее Шушкевич рассказал, что участники встречи в Беловежской пуще во время подписания соглашения о распаде Советского Союза пили коньяк без закуски. По его словам, еда могла только помешать разработке и подписанию Беловежских соглашений. Подписание Беловежских соглашений состоялось 8 декабря 1991 года. В подготовке участвовали главы трех союзных республик: Шушкевич и председатель Совета Министров Беларуси Вячеслав Кебич, первый президент России Борис Ельцин и первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, первый президент Украины Леонид Кравчук и бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.