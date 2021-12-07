На «спусковой крючок» распада СССР нажал первый заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом рассказал экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич.
«На спусковой крючок нажал Геннадий Бурбулис — первый заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах. Именно он предложил фразу «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование», — рассказал он в интервью «Ленте.ру».
Шушкевич заявил, что слова Бурбулиса произвели на него огромное впечатление. «Тогда я понял, что мы с [руководителями РСФСР и Украинской ССР Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком] замахиваемся на принятие важнейшего решения и что надо очень серьезно обдумать, как его реализовать», — заявил политик.
Ранее Шушкевич рассказал, что участники встречи в Беловежской пуще во время подписания соглашения о распаде Советского Союза пили коньяк без закуски. По его словам, еда могла только помешать разработке и подписанию Беловежских соглашений.
Подписание Беловежских соглашений состоялось 8 декабря 1991 года. В подготовке участвовали главы трех союзных республик: Шушкевич и председатель Совета Министров Беларуси Вячеслав Кебич, первый президент России Борис Ельцин и первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, первый президент Украины Леонид Кравчук и бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.
На «спусковой крючок» распада СССР нажал первый заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах Геннадий Бурбулис. Об этом рассказал экс-председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич. «На спусковой крючок нажал Геннадий Бурбулис — первый заместитель председателя правительства России в 1991—1992 годах. Именно он предложил фразу «СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование», — рассказал он в интервью «Ленте.ру». Шушкевич заявил, что слова Бурбулиса произвели на него огромное впечатление. «Тогда я понял, что мы с [руководителями РСФСР и Украинской ССР Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком] замахиваемся на принятие важнейшего решения и что надо очень серьезно обдумать, как его реализовать», — заявил политик. Ранее Шушкевич рассказал, что участники встречи в Беловежской пуще во время подписания соглашения о распаде Советского Союза пили коньяк без закуски. По его словам, еда могла только помешать разработке и подписанию Беловежских соглашений. Подписание Беловежских соглашений состоялось 8 декабря 1991 года. В подготовке участвовали главы трех союзных республик: Шушкевич и председатель Совета Министров Беларуси Вячеслав Кебич, первый президент России Борис Ельцин и первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, первый президент Украины Леонид Кравчук и бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.