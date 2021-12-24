В Тюмени самолет задержали на 10 часов из-за вспышки в двигателе

Самолет вылетит в Ереван в 17:00 вместо 7:45 утра Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Уральская транспортная прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Тюмень — Ереван авиакомпании UTair. Во время взлета командир Boing-737-800 заподозрил сбой в работе двигателя, а очевидцы утверждают, что в механизме произошла вспышка. Самолету пришлось вернуться на стоянку.

«Предварительная причина задержки — техническая неисправность. В процессе разбега самолета командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя (нарушение газодинамической устойчивости двигателя, сопровождающееся хлопками, вибрацией, падением тяги и, иногда, извержением пламени, прим. URA.RU). Прекратил разбег, вернулся на стоянку», — сообщается на официальном сайте Уральской транспортной прокуратуры.

По словам очевидцев, во время взлета у самолета загорелся двигатель. Пассажиры увидели вспышки по левому борту, передает 72.ру. Но в пресс-службе авиакомпании информацию о взрыве опровергли.

Самолет должен был вылететь в Ереван в 7:45 по местному времени. На рейс зарегистрировались 176 пассажиров, 18 из них — дети. По данным транспортной прокуратуры, вылет стоится в 17:00 по местному времени — после десяти часов задержки. UTair заменит воздушное судно.

Тюменская транспортная прокуратура взяла ситуацию под свой контроль. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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