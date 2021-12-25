В МИД РФ определились с ключевыми требованиями к НАТО

Нерасширение НАТО на восток, а также отсутствие планов по развертыванию инфраструктуры альянса у российских границ являются основными вопросами на предстоящих переговорах России с США и североатлантического блока. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО», — приводит слова Захаровой официальный telegram-канал российского дипведомства.
Таким образом представитель МИД опровергла появившуюся ранее в ряде западных стран информацию о том, что на предстоящих переговорах не будут подниматься ключевые для Москвы вопросы. По словам Захаровой, все не разбирающиеся в позиции РФ по отношению к блоку должны для себя уяснить, что перечисленные вопросы являются главными при обсуждении сложившейся между странами ситуации.
Нерасширение НАТО на восток, а также отсутствие планов по развертыванию инфраструктуры альянса у российских границ являются основными вопросами на предстоящих переговорах России с США и североатлантического блока. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО», — приводит слова Захаровой официальный telegram-канал российского дипведомства. Таким образом представитель МИД опровергла появившуюся ранее в ряде западных стран информацию о том, что на предстоящих переговорах не будут подниматься ключевые для Москвы вопросы. По словам Захаровой, все не разбирающиеся в позиции РФ по отношению к блоку должны для себя уяснить, что перечисленные вопросы являются главными при обсуждении сложившейся между странами ситуации.