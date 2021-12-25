В МИД РФ определились с ключевыми требованиями к НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова подчеркнула, что ключевые для РФ вопросы будут обсуждаться на предстоящих переговорах с НАТО Фото:
новость из сюжета
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Нерасширение НАТО на восток, а также отсутствие планов по развертыванию инфраструктуры альянса у российских границ являются основными вопросами на предстоящих переговорах России с США и североатлантического блока. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО», — приводит слова Захаровой официальный telegram-канал российского дипведомства.

Таким образом представитель МИД опровергла появившуюся ранее в ряде западных стран информацию о том, что на предстоящих переговорах не будут подниматься ключевые для Москвы вопросы. По словам Захаровой, все не разбирающиеся в позиции РФ по отношению к блоку должны для себя уяснить, что перечисленные вопросы являются главными при обсуждении сложившейся между странами ситуации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нерасширение НАТО на восток, а также отсутствие планов по развертыванию инфраструктуры альянса у российских границ являются основными вопросами на предстоящих переговорах России с США и североатлантического блока. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО», — приводит слова Захаровой официальный telegram-канал российского дипведомства. Таким образом представитель МИД опровергла появившуюся ранее в ряде западных стран информацию о том, что на предстоящих переговорах не будут подниматься ключевые для Москвы вопросы. По словам Захаровой, все не разбирающиеся в позиции РФ по отношению к блоку должны для себя уяснить, что перечисленные вопросы являются главными при обсуждении сложившейся между странами ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...