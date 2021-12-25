25 декабря 2021

Курганская область получит сотни миллионов от правительства РФ

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Мишустин выделил 200 млн бюджету Курганской области Фото:

Правительство России выделило 200 млн рублей на сбалансированность бюджета Курганской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2021 году Минфину России на предоставление бюджету Курганской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации <…> в размере 200000 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что Минфин должен проконтролировать использование указанных средств.

Ранее URA.RU также писало, что более 255 млн рублей будет выделено в 2021 году на строительство и реконструкцию очистных сооружений в трех районах Курганской области. Большая часть этой суммы предоставлена региону в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР), утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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Правительство России выделило 200 млн рублей на сбалансированность бюджета Курганской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Выделить в 2021 году Минфину России на предоставление бюджету Курганской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации <…> в размере 200000 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что Минфин должен проконтролировать использование указанных средств. Ранее URA.RU также писало, что более 255 млн рублей будет выделено в 2021 году на строительство и реконструкцию очистных сооружений в трех районах Курганской области. Большая часть этой суммы предоставлена региону в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР), утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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