Курганская область получит сотни миллионов от правительства РФ

Мишустин выделил 200 млн бюджету Курганской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Правительство России выделило 200 млн рублей на сбалансированность бюджета Курганской области. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Выделить в 2021 году Минфину России на предоставление бюджету Курганской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации <…> в размере 200000 тысяч рублей из резервного фонда Правительства Российской Федерации», — говорится в документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что Минфин должен проконтролировать использование указанных средств.

Ранее URA.RU также писало, что более 255 млн рублей будет выделено в 2021 году на строительство и реконструкцию очистных сооружений в трех районах Курганской области. Большая часть этой суммы предоставлена региону в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР), утвержденной премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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