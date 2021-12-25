Евросоюз потребовал от России 290 млрд евро за импортозамещение

Политика импортозамещения РФ лишает иностранные компании честной конкуренции, заявили в Евросоюзе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро за политику импортозамещения. В претензии, направленно во Всемирную торговую организацию (ВТО), представители ЕС утверждают, что Москва таким образом «дискриминировала» европейские товары.

«С 2015 года Россия постепенно расширила свою политику импортозамещения за счет использования различных ограничений и льгот. Экономический эффект для компаний ЕС очень значителен. В 2019 году стоимость опубликованных тендеров государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей, что составляет около 290 миллиардов евро, что эквивалентно 21% ВВП России», — сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.

По мнению Евросоюза, российские компании, связанные с государством, получают необоснованные преференции. Они заявки на участие в тендерах, занижая стоимость на 15-30%. Однако если компания выигрывает тендер, заказчик обязан выплатить ей полную стоимость. Евросоюз считает, что из-за снижения цен на 15% иностранные компании рассматриваются «менее благоприятно».

Также ЕС возмутило разрешение, которое российская компания должна получать для закупки машиностроительной продукции за рубежом. Его выдает Комиссия по импортозамещению РФ. Однако для закупки отечественного оборудования оно не требуется. Евросоюз считает, что это разрешение также нарушает законодательство ВТО.

ЕС предъявляет претензии и к национальным квотам при закупках. В России определены 250 групп товаров, включая транспорт, медицинское оборудование и текстиль, из которых 90% должны быть отечественными товарами. В Евросоюзе подчеркнули, что подобные требования ставят иностранные компании в менее выгодные условия и лишают их честной конкуренции. ВТО начала рассматривать спор в конце ноября 2021 года.

Ранее в нарушении норм ВТО Россию обвинили США. Американский торговый представитель Кэтрин Тай заявила, что Москва нарушает нормы организации, предоставляя преференции для товаров и услуг собственного производства, расширяя госконтроль над экономикой и ужесточая торговые рестрикции. По ее словам, это ставит американских рабочих и бизнесменов в менее выгодное положение, передает агентство Nation News.

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