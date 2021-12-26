Схему с увольнением пенсионера ради индексации выплат и последующим приемом на работу могут признать недобросовестной, уточнил Иван Соловьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работающие пенсионеры придумали способ, как добиться индексации пенсии — увольняются, а затем через пару месяцев вновь устраиваются на работу. За это время Пенсионный фонд РФ пересчитывает выплаты, и пожилой человек получает прибавку. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев в разговоре с URA.RU отметил, что такая схема несет определенные риски для пенсионера и его работодателя.

«То, что это происходит, я не удивлен. Потому что до сих пор не решен положительно вопрос с индексацией пенсий неработающим пенсионерам. Такая схема невозможна без согласования пенсионером всей этой истории со своим работодателем. Если пенсионер сам придумает такую схему, уволится, а работодатель будет против этого — уволить-то он его уволит, но не возьмет на работу снова. Таким образом, человек потеряет место работы, что, конечно, для работающего пенсионера сродни катастрофе», — рассказал URA.RU Иван Соловьев.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. С этого момента перерасчет выплат происходит через три месяца после увольнения, сообщается на официальном сайте ПФР. Например, если пожилой человек уволился в августе, то пенсию в новом размере, с учетом всех пропущенных индексаций, он начнет получать с декабря. Также ему перечислят доплату за три месяца.

Соловьев предположил, что такая схема может быть распространена в бюджетных учреждениях. Но работать она будет только в тесном взаимодействии пенсионера с кадровой службой.

Юрист подчеркнул, что внешне эта схема не противоречит закону, но она не вполне добросовестная. Если кадровые службы учреждений и пенсионеры будут злоупотреблять ею, то это приведет к потере средств из государственного бюджета. Тогда ПФР и трудовая инспекция смогут через суд добиться переквалификации трудовых отношений между работодателем и пенсионером. Подобное происходило в тот момент, когда работодатели пытались оптимизировать подоходный налог и социальные выплаты с помощью перевода сотрудников в самозанятые. ФНС, обнаружив, что человек продолжает работать на прежнем месте, через суд добивалась того, чтобы эти отношения признавались трудовыми.

«Недобросовестной схема [c увольнением пенсионера ради индексации пенсии] может быть признана в момент возврата пенсионера на прежнее место работы. В этом случае будет достаточно возмещения в бюджет того ущерба, который был произведен. Зачем о каких-то драконовских мерах говорить? Мы понимаем, что это одна из незащищенных социально категорий, которой в принципе надо помогать», — пояснил Соловьев.

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