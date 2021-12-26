Глава Еврокомиссии анонсировала новые санкции против России

Евросоюз выступает за добрые отношения с Россией, подчеркнула Урсула фон дер Ляйен Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Евросоюз подготовил новый пакет санкций против России из-за ситуации на Украине. Их применят в случае дальнейшего ухудшения обстановки и начала боевых действий. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Главе ЕК задали вопрос о том, как Евросоюз планирует «заставить себя уважать» в ситуации вокруг Украины. «Дав четко понять, что за любой агрессией против Украины последуют санкции c масштабными последствиями. Они уже готовы», — ответила фон дер Ляйен на вопрос французского издания Journal du Dimanche.

Евросоюз готовит меры по сдерживанию РФ вместе с США и НАТО, добавила она. При этом глава ЕК подчеркнула, что Запад выступает за добрые отношения с Москвой. «Мы выступаем за хорошие отношения с Россией, но это зависит от ее действий. Россия должна прекратить провокации», — сказала она.

Ситуация на Украине стала одной из главных тем мировой повестки в последние месяцы. Международное сообщество беспокоит концентрация военных РФ на границе с Украиной. В Кремле уверяют, что действия российской армии не несут опасности для соседней страны.

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