В США призвали Россию отвести войска от границ Украины

24 декабря 2021 в 05:59 Размер текста - 17 +

Госдепартамент США просит Россию отвести войска от границ Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В США призвали Россию отвести военные войска от границ Украины. Это стало известно из заявления, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США. «Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно собрало вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и угрожающую риторику», — написано в заявлении на сайте Госдепа. Члены Госдепа сообщили, что они рады заявлению ОБСЕ, насчет возвращения соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Они доложили, что готовы помогать в выполнении Минских соглашений, а также согласны поддержать нормандский процесс. В Госдепартаменте отметили, что решить конфликт на Востоке Украины можно только в атмосфере деэскалации. На сегодняшний день известно, что украинские войска продолжают выкапывать противотанковые рвы в районе Сумской области. Несмотря на непогоду военные укрепляют участки границ с Россией. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В США призвали Россию отвести военные войска от границ Украины. Это стало известно из заявления, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США. «Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно собрало вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и угрожающую риторику», — написано в заявлении на сайте Госдепа. Члены Госдепа сообщили, что они рады заявлению ОБСЕ, насчет возвращения соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Они доложили, что готовы помогать в выполнении Минских соглашений, а также согласны поддержать нормандский процесс. В Госдепартаменте отметили, что решить конфликт на Востоке Украины можно только в атмосфере деэскалации. На сегодняшний день известно, что украинские войска продолжают выкапывать противотанковые рвы в районе Сумской области. Несмотря на непогоду военные укрепляют участки границ с Россией.