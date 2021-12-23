В США призвали Россию отвести войска от границ Украины

В США призвали Россию отвести военные войска от границ Украины. Это стало известно из заявления, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.
«Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно собрало вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и угрожающую риторику», — написано в заявлении на сайте Госдепа.
Члены Госдепа сообщили, что они рады заявлению ОБСЕ, насчет возвращения соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Они доложили, что готовы помогать в выполнении Минских соглашений, а также согласны поддержать нормандский процесс. В Госдепартаменте отметили, что решить конфликт на Востоке Украины можно только в атмосфере деэскалации.
На сегодняшний день известно, что украинские войска продолжают выкапывать противотанковые рвы в районе Сумской области. Несмотря на непогоду военные укрепляют участки границ с Россией.
В США призвали Россию отвести военные войска от границ Украины. Это стало известно из заявления, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США. «Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно собрало вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и угрожающую риторику», — написано в заявлении на сайте Госдепа. Члены Госдепа сообщили, что они рады заявлению ОБСЕ, насчет возвращения соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Они доложили, что готовы помогать в выполнении Минских соглашений, а также согласны поддержать нормандский процесс. В Госдепартаменте отметили, что решить конфликт на Востоке Украины можно только в атмосфере деэскалации. На сегодняшний день известно, что украинские войска продолжают выкапывать противотанковые рвы в районе Сумской области. Несмотря на непогоду военные укрепляют участки границ с Россией.