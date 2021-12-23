23 декабря 2021

В США призвали Россию отвести войска от границ Украины

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, выстрел, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
Госдепартамент США просит Россию отвести войска от границ Украины Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

В США призвали Россию отвести военные войска от границ Украины. Это стало известно из заявления, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.

«Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно собрало вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и угрожающую риторику», — написано в заявлении на сайте Госдепа.

Члены Госдепа сообщили, что они рады заявлению ОБСЕ, насчет возвращения соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Они доложили, что готовы помогать в выполнении Минских соглашений, а также согласны поддержать нормандский процесс. В Госдепартаменте отметили, что решить конфликт на Востоке Украины можно только в атмосфере деэскалации.

На сегодняшний день известно, что украинские войска продолжают выкапывать противотанковые рвы в районе Сумской области. Несмотря на непогоду военные укрепляют участки границ с Россией.

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В США призвали Россию отвести военные войска от границ Украины. Это стало известно из заявления, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США. «Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно собрало вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и угрожающую риторику», — написано в заявлении на сайте Госдепа. Члены Госдепа сообщили, что они рады заявлению ОБСЕ, насчет возвращения соблюдения режима прекращения огня в Донбассе. Они доложили, что готовы помогать в выполнении Минских соглашений, а также согласны поддержать нормандский процесс. В Госдепартаменте отметили, что решить конфликт на Востоке Украины можно только в атмосфере деэскалации. На сегодняшний день известно, что украинские войска продолжают выкапывать противотанковые рвы в районе Сумской области. Несмотря на непогоду военные укрепляют участки границ с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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