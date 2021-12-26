Экс-глава МИД РФ: России нужно стать частью Запада

26 декабря 2021 в 16:29 Размер текста - 17 +

России стоит брать пример с Европы, считает Андрей Козырев Фото: Анна Майорова © URA.RU России стоит идти по пути демократизации и вхождения в европейские структуры. Об этом заявил бывший глава МИД РФ Андрей Козырев. «Если Россия будет продолжать, как мы тогда начали, идти по пути демократизации и вхождения в цивилизованный мир, прежде всего, в европейские структуры. Если мы с этой задачей справимся и не откажемся от нее, то все республики пойдут вместе с нами и никаких проблем не будет», — сказал Андрей Козырев в эфире радио «Эхо Москвы». По его словам, если бы Россия «влилась» в Европу как единое целое из самостоятельных государств, то не возникло бы вопросов о Крыме. Козырев заявил, что тогда не было бы границ между республиками, как сейчас в Европе. «Никто бы вообще не мог понять, о чем идет речь: о каком Донбассе, о каком Крыме, кому это принадлежит — да кого это волнует?» — считает он. Козырев заявил, что России нужно вступить в НАТО. По его словам, это сейчас вполне возможно. Ранее в США испугались, что президент РФ Владимир Путин захватит Европу. Российский лидер хочет воссоздать советскую империю и присоединить к территории страны Европы и Украину, заявил американский сенатор Роджер Уикер. По его словам, это произойдет, если глава США Джо Байден не помешает Путину «захватить» Донбасс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

России стоит идти по пути демократизации и вхождения в европейские структуры. Об этом заявил бывший глава МИД РФ Андрей Козырев. «Если Россия будет продолжать, как мы тогда начали, идти по пути демократизации и вхождения в цивилизованный мир, прежде всего, в европейские структуры. Если мы с этой задачей справимся и не откажемся от нее, то все республики пойдут вместе с нами и никаких проблем не будет», — сказал Андрей Козырев в эфире радио «Эхо Москвы». По его словам, если бы Россия «влилась» в Европу как единое целое из самостоятельных государств, то не возникло бы вопросов о Крыме. Козырев заявил, что тогда не было бы границ между республиками, как сейчас в Европе. «Никто бы вообще не мог понять, о чем идет речь: о каком Донбассе, о каком Крыме, кому это принадлежит — да кого это волнует?» — считает он. Козырев заявил, что России нужно вступить в НАТО. По его словам, это сейчас вполне возможно. Ранее в США испугались, что президент РФ Владимир Путин захватит Европу. Российский лидер хочет воссоздать советскую империю и присоединить к территории страны Европы и Украину, заявил американский сенатор Роджер Уикер. По его словам, это произойдет, если глава США Джо Байден не помешает Путину «захватить» Донбасс.