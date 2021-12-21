National Review: в США испугались, что Путин захватит Европу

22 декабря 2021 в 06:14 Размер текста - 17 +

Американский сенатор призвал остановить Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин хочет воссоздать советскую империю, присоединив территорию Украины и стран Европы. Об этом заявил американский сенатор Роджер Уикер. По его словам, если американский лидер Джо Байден не помешает Путину «захватить» Донбасс, то «это побудит Россию продолжить свое опасное поведение в Восточной Европе, странах Балтии и в космическом пространстве», написал Уикер в статье для National Review. По мнению сенатора, это подорвет суверенитет Украины и подтвердит, «что Путин может продавить свой путь к воссозданию советской империи», передает ИноСМИ. Уикер заявил, что для предотвращения подобного сценария Байден должен снабдить Украину современным оружием, а НАТО необходимо направить войска в дополнение к сухопутным силам Украины. Кроме того, американский сенатор уверен, что Байден должен ввести ограничения против российских чиновников, связанных с трубопроводом «Северный поток-2», а также ужесточить санкции лично против Путина и его ближайшего окружения. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источника СМИ в НАТО, оно должно состояться зимой 2022 года. Москва якобы должна ударить по территории Украины с юга, после чего захватить восточную часть Украины и оккупировать Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данный материал фальсификацией времен Второй мировой войны и обвинила немецких журналистов в антисемитизме, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация Bild лишена здравого смысла, поскольку Россия не собирается ни на кого нападать. Между тем, Байден предупредил, что Запад введет серьезные экономические санкции, если Москва нападет на Киев, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин хочет воссоздать советскую империю, присоединив территорию Украины и стран Европы. Об этом заявил американский сенатор Роджер Уикер. По его словам, если американский лидер Джо Байден не помешает Путину «захватить» Донбасс, то «это побудит Россию продолжить свое опасное поведение в Восточной Европе, странах Балтии и в космическом пространстве», написал Уикер в статье для National Review. По мнению сенатора, это подорвет суверенитет Украины и подтвердит, «что Путин может продавить свой путь к воссозданию советской империи», передает ИноСМИ. Уикер заявил, что для предотвращения подобного сценария Байден должен снабдить Украину современным оружием, а НАТО необходимо направить войска в дополнение к сухопутным силам Украины. Кроме того, американский сенатор уверен, что Байден должен ввести ограничения против российских чиновников, связанных с трубопроводом «Северный поток-2», а также ужесточить санкции лично против Путина и его ближайшего окружения. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источника СМИ в НАТО, оно должно состояться зимой 2022 года. Москва якобы должна ударить по территории Украины с юга, после чего захватить восточную часть Украины и оккупировать Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данный материал фальсификацией времен Второй мировой войны и обвинила немецких журналистов в антисемитизме, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация Bild лишена здравого смысла, поскольку Россия не собирается ни на кого нападать. Между тем, Байден предупредил, что Запад введет серьезные экономические санкции, если Москва нападет на Киев, передает RT.