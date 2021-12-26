Служители подмосковного храма выбросили на мороз осла

В храме заявили, что осел умер от старости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во Владимирской области руководство храма выбросило на мороз осла, который жил на территории Спасо-Преображенского монастыря. Животное умерло. Глава пресс-службы Муромской епархии Артемий Чернов заявил, что осел скончался от старости.

«Ослика звали Моисей: всю жизнь он прожил на территории Спасо-Преображенского монастыря. А когда заболел и ослаб, то руководство православного храма просто выбросило его на обочину трассы», — пишет telegram-канал Readovka.

Моисея нашли прохожие возле деревни Мишино Владимирской области. Они хотели помочь ему и принести сена. Но пока решали, как спасти осла, он погиб. Артемий Чернов заявил, что животное умерло от старости и его везли утилизировать, но по дороге случился «форс-мажор», поэтому осла оставили возле дороги. По его словам, Моисей жил в монастыре 3-4 года. Монастырю его передали хозяева. Когда осел попал в храм, служителям пришлось лечить его.

«Умер он от старости в монастыре. У человека, которому было поручено его утилизировать, по дороге случился форс-мажор с автомобилем, он был вынужден оставить труп около дороги, после чего следующая машина его увезла для утилизации. Около часа-двух этот осел лежал около дороги, Все, как всегда: кто-то заметил и сфотографировал», — сказал Чернов «Подъему». Также он заявил, что лучше бы люди в храм шли. «Об умерших животных переживают больше, чем о том, что пост идет Рождественский», — высказался Чернов.

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