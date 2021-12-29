29 декабря 2021

Депутат Госдумы рассказала, как можно решить проблему детей-сирот

© Служба новостей «URA.RU»
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Малоистокский детский дом после Астахова и Ирина Луговых. Екатеринбург
Депутат уверена, что нужно решать социально-экономические проблемы общества Фото:

Проблемы детей-сирот в России исчезнут, когда будут решены вопросы с безработицей, низкой зарплатой и отсутствием доступного жилья. Об этом в разговоре с URA.RU заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

«Эту проблему можно решить одним путем — социально-экономическим. В чистом виде нет проблемы детей-сирот. Есть проблемы социально-экономические, проблемы с безработицей, низкой зарплатой, отсутствием жилья, нищеты, которая толкает людей на то, чтобы изжить в себе человека, забыть матери и отцу о детях. Впасть в состояние того образа жизни, который человеческим назвать нельзя», — сказал Нина Останина.

Глава профильного комитета Госдумы отметила, что сегодня в России нет программы, которая бы могла защищать семьи и детей. «Единого нормативного документа, социального, большого кодекса, который бы защищал семью, детей, молодые и многодетные семьи у нас нет. У нас материнство стало носить отлагательный характер. И опять ссылки: „а вот в Европе тоже“. Да и Бог с ним в Европе, а у нас всегда страна с богатыми семейными традициями. Традициями многодетной семьи, многопоколенческой семьи. Мы не вернем эти традиции одними риторическими заявлениями», — подчеркнула депутат.

Останина отметила, что детей-сирот в России, которые по определенным причинам остались без родителей в разы меньше, чем тех, от кого отказались. «Детей-сирот, которые действительно остались без биологических родителей очень не много. 90% процент сирот, это социальные. Это стыдно», — уточнила парламентарий.

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Проблемы детей-сирот в России исчезнут, когда будут решены вопросы с безработицей, низкой зарплатой и отсутствием доступного жилья. Об этом в разговоре с URA.RU заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. «Эту проблему можно решить одним путем — социально-экономическим. В чистом виде нет проблемы детей-сирот. Есть проблемы социально-экономические, проблемы с безработицей, низкой зарплатой, отсутствием жилья, нищеты, которая толкает людей на то, чтобы изжить в себе человека, забыть матери и отцу о детях. Впасть в состояние того образа жизни, который человеческим назвать нельзя», — сказал Нина Останина. Глава профильного комитета Госдумы отметила, что сегодня в России нет программы, которая бы могла защищать семьи и детей. «Единого нормативного документа, социального, большого кодекса, который бы защищал семью, детей, молодые и многодетные семьи у нас нет. У нас материнство стало носить отлагательный характер. И опять ссылки: „а вот в Европе тоже“. Да и Бог с ним в Европе, а у нас всегда страна с богатыми семейными традициями. Традициями многодетной семьи, многопоколенческой семьи. Мы не вернем эти традиции одними риторическими заявлениями», — подчеркнула депутат. Останина отметила, что детей-сирот в России, которые по определенным причинам остались без родителей в разы меньше, чем тех, от кого отказались. «Детей-сирот, которые действительно остались без биологических родителей очень не много. 90% процент сирот, это социальные. Это стыдно», — уточнила парламентарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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