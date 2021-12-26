Российские авиакомпании не решаются повысить цены на билеты

27 декабря 2021 в 04:19 Размер текста - 17 +

Представители авиакомпаний не намерены повышать цены на билеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России в 2022 году роста цен на авиабилеты не предвидится — их стоимость может остаться на том же уровне, что и в 2021 году. Об этом сообщили представители авиакомпаний. Цены на авиабилеты по России в 2021 году упали ниже допандемийного 2019-го и могут остаться на таком уровне и в 2022-м, считают работники авиакомпаний. Основные причины — сильная конкуренция на внутреннем рынке, избыточная провозная емкость и медленно восстанавливающийся спрос, заявили «Известиям» представители отрасли. Так, у «Уральских авиалиний» стоимость билетов в 2021 году практически идентична показателям 2019 года. Цены авиабилетов на прямые рейсы «Аэрофлота» на внутренних линиях за 11 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились на 11%. По словам руководителя Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Инны Рыковой, стоимость перелетов сохраняется на уровне 2017 года. Аналитики онлайн-сервиса OneTwoTrip сообщают, что средняя стоимость билетов на внутренние рейсы в период с 1 января по 31 марта останется такой же, что и в текущем году — около 5,4 тысяч рублей. Однако стоимость перелетов на популярные направления во время новогодних каникул выросла на 30%. Кроме того, отмечается, что число желающих полететь за рубеж во время новогодних каникул выросло вдвое по сравнению с показателями прошлого года. В российской туриндустрии ожидают дополнительный скачок цен на билеты в последние три дня 2021 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России в 2022 году роста цен на авиабилеты не предвидится — их стоимость может остаться на том же уровне, что и в 2021 году. Об этом сообщили представители авиакомпаний. Цены на авиабилеты по России в 2021 году упали ниже допандемийного 2019-го и могут остаться на таком уровне и в 2022-м, считают работники авиакомпаний. Основные причины — сильная конкуренция на внутреннем рынке, избыточная провозная емкость и медленно восстанавливающийся спрос, заявили «Известиям» представители отрасли. Так, у «Уральских авиалиний» стоимость билетов в 2021 году практически идентична показателям 2019 года. Цены авиабилетов на прямые рейсы «Аэрофлота» на внутренних линиях за 11 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизились на 11%. По словам руководителя Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина Инны Рыковой, стоимость перелетов сохраняется на уровне 2017 года. Аналитики онлайн-сервиса OneTwoTrip сообщают, что средняя стоимость билетов на внутренние рейсы в период с 1 января по 31 марта останется такой же, что и в текущем году — около 5,4 тысяч рублей. Однако стоимость перелетов на популярные направления во время новогодних каникул выросла на 30%. Кроме того, отмечается, что число желающих полететь за рубеж во время новогодних каникул выросло вдвое по сравнению с показателями прошлого года. В российской туриндустрии ожидают дополнительный скачок цен на билеты в последние три дня 2021 года.