В ХМАО температура опустится до -35 градусов с ветром до 12 м/с Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ХМАО ожидается похолодание до -35 градусов и метель с порывами ветра до 12 м/с. При этом дневная температура составит порядка минус 10-15 градусов. Прогноз погоды составили специалисты Гидрометцентра ХМАО.

«В отдельных районах изморозь. Днем облачно, небольшой, местами умеренный снег. Температура днем -11,-16 градусов. В отдельных районах слабая метель. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью при прояснениях до -35 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра. Согласно прогнозу 28 и 29 декабря ожидается умеренный и сильный снег с ветром до 12 м/с. Температура ночью также будет опускаться до 30-35 градусов ниже нуля.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске дневная температура составит 13-14 градусов ниже нуля, однако в среду опустится до -19 градусов, а ночью похолодает до -27 градусов. Такая температура по прогнозу специалистов продержится до конца недели. В течение семи дней ожидается преимущественно пасмурная погода и небольшой снег. Ветер с порывами до 12 м/с.

В Сургуте средняя температура днем составит минус 14-16, а в четверг опустится до -23 градусов, ночью похолодает до 28 градусов ниже нуля. В последующие дни дневная температура составит минус 20-23 градуса. В течение всех семи дней будет небольшой снег и ветер с порывами до 9 м/с.

В Нижневартовске температура днем составит минус 15-18 градусов. В четверг опустится до -22 градусов, а ночью похолодает до 27 градусов ниже нуля. После этого до конца недели температура днем будет держаться на уровне 20 градусов ниже нуля. В течение семи дней ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 10 м/с.