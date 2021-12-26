26 декабря 2021
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В ХМАО перекрыли движение на автозимнике. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, трактор, автозимник
Автозимник в Октябрьском районе перекрыт из-за сильной метели Фото:

На ледовой переправе через реку Обь в Октябрьском районе (ХМАО) образовались многочасовые пробки из-за того, что зимнюю автодорогу занесло снегом. А техника, которая выехала для уборки снега, чуть не ушла под лед. Об этом URA.RU рассказал очевидец.

«В районе поселка Андра и Сергино с явными нарушениями была введена зимняя автодорога и ледовая переправа через реку Обь. В воскресенье многие люди поехали по своим делам на ту сторону Оби и попали в чрезвычайную ситуацию, машины начали застревать прямо на самой реке из-за ужасного состояния зимника», — рассказал собеседник агентства.

В instagram-аккаунте АО «ГК «Северавтодор» сообщили, что на данный момент ледовая переправа закрыта для отчистки и расширения проезжей части. В компании заверили, что ограничения движения были вызваны сильной низовой метелью и снежными заносами. «Компания приносит свои извинения всем участникам дорожного движения, в связи со сложившейся ситуацией. В данный момент принимаются меры для скорейшей организации безопасного и комфортного движения по двум полосам», — сказано в сообщении Северавтодор.

Провалившаяся спецтехника на ледовой переправе через Обь

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На ледовой переправе через реку Обь в Октябрьском районе (ХМАО) образовались многочасовые пробки из-за того, что зимнюю автодорогу занесло снегом. А техника, которая выехала для уборки снега, чуть не ушла под лед. Об этом URA.RU рассказал очевидец. «В районе поселка Андра и Сергино с явными нарушениями была введена зимняя автодорога и ледовая переправа через реку Обь. В воскресенье многие люди поехали по своим делам на ту сторону Оби и попали в чрезвычайную ситуацию, машины начали застревать прямо на самой реке из-за ужасного состояния зимника», — рассказал собеседник агентства. В instagram-аккаунте АО «ГК «Северавтодор» сообщили, что на данный момент ледовая переправа закрыта для отчистки и расширения проезжей части. В компании заверили, что ограничения движения были вызваны сильной низовой метелью и снежными заносами. «Компания приносит свои извинения всем участникам дорожного движения, в связи со сложившейся ситуацией. В данный момент принимаются меры для скорейшей организации безопасного и комфортного движения по двум полосам», — сказано в сообщении Северавтодор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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