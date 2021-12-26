Театр кукол построили в 1964 году, в последний раз его ремонтировали в 1990-х Фото: Эдуард Корниенко, URA.RU

В Екатеринбурге после большой реконструкции открылся кукольный театр. Одна из его фишек — кинетические часы с двигающимися фигурами на фасаде, на которые потратили 15 миллионов рублей. Такого нет даже в главном кукольном театре страны — им. Образцова в Москве, говорят в учреждении. Общая же стоимость капремонта, начавшегося весной 2020-го, — 386 миллионов рублей, рассказал директор театра Петр Стражников.

«Театр изменился принципиально. На фасаде появился кинетический театр „Время чудес“. Думаю, это будет туристический арт-объект. Принципиально изменилось техническое оснащение, для зрителей наших дорогих условия стали комфортнее, для групп маломобильных. Ну и [в целом] театр стал светлым, уютным, теперь здесь комфортно, хорошо — и для зрителей, и для артистов», — передает слова менеджера корреспондент URA.RU.

По словам Стражникова, первый спектакль в обновленном корпусе состоится 11 февраля. То есть новогодняя кампания пройдет и будет закрыта во временном пристанище труппы — в «Колизее», уточнил директор.

В торжественной церемонии 27 декабря, помимо Стражникова, участвовали мэр Алексей Орлов (во время обхода помещений ему звонил губернатор Евгений Куйвашев), спикер думы Игорь Володин, министр культуры Светлана Учайкина, замгубернатора Павел Креков. Среди гостей были и другие чиновники и депутаты.

Первый спектакль на новой сцене намечен на февраль 2022-го Фото: Размик Закарян © URA.RU

Алексей Орлов впечатлился увиденным Фото: Размик Закарян © URA.RU

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