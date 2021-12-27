Песков: подготовка к выборам — это ежедневная работа Путина

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Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий, портрет
На каждых выборах президент получает кредит доверия от населения, отметил Дмитрий Песков Фото:

Подготовка к президентским выборам — это ежедневная работа президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Подготовка к выборам — это и есть суть ежедневной работы. На каждых выборах президент получает кредит доверия от населения, если участвует в них. Если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру на выборы — это экзамен, на котором подтверждается или не подтверждается доверие населения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее СМИ сообщили, что в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года. Сценарий с выдвижением кандидатуры Путина пока является базовым.

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Подготовка к президентским выборам — это ежедневная работа президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Подготовка к выборам — это и есть суть ежедневной работы. На каждых выборах президент получает кредит доверия от населения, если участвует в них. Если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру на выборы — это экзамен, на котором подтверждается или не подтверждается доверие населения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее СМИ сообщили, что в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года. Сценарий с выдвижением кандидатуры Путина пока является базовым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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