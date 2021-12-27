Песков: подготовка к выборам — это ежедневная работа Путина

На каждых выборах президент получает кредит доверия от населения, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подготовка к президентским выборам — это ежедневная работа президента России Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Подготовка к выборам — это и есть суть ежедневной работы. На каждых выборах президент получает кредит доверия от населения, если участвует в них. Если президент еще раз выдвигает свою кандидатуру на выборы — это экзамен, на котором подтверждается или не подтверждается доверие населения», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее СМИ сообщили, что в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года. Сценарий с выдвижением кандидатуры Путина пока является базовым.