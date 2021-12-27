В Кремле началась подготовка к выборам президента

Владимир Путин пока не принял решение об участии в следующей президентской кампании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле началась подготовка к президентским выборам 2024 года. Предварительные обсуждения на эту тему начались еще летом 2021 года.

«На совещаниях, где так или иначе затрагивался вопрос президентских выборов, шла речь о возможной кампании действующего президента [России] Владимира Путина. Иных вариантов на данный момент нет», — сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что на данный момент точно не известно, будет ли Путин принимать участие в следующих выборах. Однако сценарий с его выдвижением пока является базовым. URA.RU направило запрос в администрацию президента с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее Путин заявил, что в соответствии с Конституцией имеет право избираться на новый срок, но пока не решил, хочет ли это делать. Президент отметил, что все разговоры о его возможном преемнике только дестабилизируют ситуацию в стране, пишет телеканал 360.

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