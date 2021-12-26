26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Курганская ФСБ поймала продавца наркотиков в Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркотики продавали через мессенджер Telegram Фото:

В Кургане сотрудники УФСБ задержали жителя Кемеровской области, который участвовал в продаже наркотиков через telegram-канал. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом 27 декабря URA.RU сообщила пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

«Сотрудники УФСБ и УМВД России по Курганской области провели ряд обысков, в том числе по месту жительства злоумышленника. В квартире, которую арендовал обвиняемый, были обнаружены и изъяты героин массой свыше 400 граммов, электронные весы и мобильный телефон, которым пользовался дилер», — указано в сообщении.

По данным следствия, мужчина участвовал в продаже наркотиков через мессенджер Telegram. Он привозил наркотики из других регионов. Мужчину обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По решению Курганского городского суда мужчина будет девять лет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Сотрудники силовых ведомств устанавливают других участников преступной схемы. В ведомстве добавили, что работа telegram-канала была приостановлена.

Ранее сотрудники ФСБ задержали курганца, который выращивал коноплю в своем гараже. Он планировал продать более 500 граммов наркотиков.

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В Кургане сотрудники УФСБ задержали жителя Кемеровской области, который участвовал в продаже наркотиков через telegram-канал. Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом 27 декабря URA.RU сообщила пресс-служба УФСБ России по Курганской области. «Сотрудники УФСБ и УМВД России по Курганской области провели ряд обысков, в том числе по месту жительства злоумышленника. В квартире, которую арендовал обвиняемый, были обнаружены и изъяты героин массой свыше 400 граммов, электронные весы и мобильный телефон, которым пользовался дилер», — указано в сообщении. По данным следствия, мужчина участвовал в продаже наркотиков через мессенджер Telegram. Он привозил наркотики из других регионов. Мужчину обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По решению Курганского городского суда мужчина будет девять лет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Сотрудники силовых ведомств устанавливают других участников преступной схемы. В ведомстве добавили, что работа telegram-канала была приостановлена. Ранее сотрудники ФСБ задержали курганца, который выращивал коноплю в своем гараже. Он планировал продать более 500 граммов наркотиков.
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