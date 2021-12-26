В школах Екатеринбурга уже вовсю идут новогодние праздники Фото: Размик Закарян © URA.RU

Победителем конкурса новогодних костюмов в гимназии № 2 Екатеринбурга стал пятиклассник в костюме Красной Шапочки. Объявление об этом появилось в Instagram учебного заведения, однако на момент публикации информацию и фотографию удалили. Скриншот успел сделать и выложить на своей странице в ЖЖ блогер Сергей Колясников.

«Замечательная „Современная Красная шапочка“ победила в конкурсе. Судя по названию, пятиклассник весьма точно улавливает современные тренды. Оцените неподдельную радость преподавателей гимназии и организаторов конкурса. Интересно, каким будет приз, возможно, курс гормональных препаратов для смены пола?» — написал в своем посте Сергей Колясников.

Блогер уточнил, что после проявленного им интереса руководство школы подчистило страницы в соцсетях. На сделанном им скриншоте мальчик позирует на фоне елки в желтых колготках, фиолетовой мини-юбке, светлом парике с косами и в туфлях на шпильке. Представители школы поздравляют ребенка с победой и обещают вручить приз.

Редакция обратилась за комментарием в гимназию № 2. Директор Светлана Расторгуева подтвердила, что в учебном заведении конкурс новогодних костюмов действительно проводился, однако более подробно разговаривать отказалась. «Это был конкурс новогодних костюмов, карнавальный, ближе как новогодний розыгрыш, который проводили старшеклассники. Мальчика готовили на конкурс его родители, они самостоятельно принимали решение вместе с детьми, кто в каком костюме придет. Одноклассники мальчика поддержали, поэтому он стал победителем. Приз — кепка с логотипом гимназии», — пояснила URA.RU главный специалист департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Катыхина.

Блогер Сергей Колясников сделал скриншот страницы гимназии в соцсетях Фото: Живой Журнал, страница Сергея Колясникова

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