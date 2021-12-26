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Главный дирижер пермской оперы заявил об уходе из театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейный концерт зауральского симфонического оркестра. Областная филармония. Курган 08.11.2013г, дирижер, оркестр, эйбергард николай
Артем Абашев намерен покинуть пермскую оперу 10 января (архивное фото) Фото:

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Прекратить отношения с театром он решил из-за конфликта с новым генеральным директором Довлетом Анзароковым.

Абашев рассказал «Новому компаньону», что решил уволиться с 10 января, так как при новом руководстве в театре страдает музыкальная составляющая. Дирижер считает, что Анзароков чрезмерно коммерциализирует репертуар и делает уклон в сторону драматического театра.

В театре подтверждают, что заявление главным дирижером написано. Однако от подробных комментариев отказываются.

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Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Прекратить отношения с театром он решил из-за конфликта с новым генеральным директором Довлетом Анзароковым. Абашев рассказал «Новому компаньону», что решил уволиться с 10 января, так как при новом руководстве в театре страдает музыкальная составляющая. Дирижер считает, что Анзароков чрезмерно коммерциализирует репертуар и делает уклон в сторону драматического театра. В театре подтверждают, что заявление главным дирижером написано. Однако от подробных комментариев отказываются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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