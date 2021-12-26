Главный дирижер пермской оперы заявил об уходе из театра

Артем Абашев намерен покинуть пермскую оперу 10 января (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Главный дирижер Пермского театра оперы и балета Артем Абашев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Прекратить отношения с театром он решил из-за конфликта с новым генеральным директором Довлетом Анзароковым.

Абашев рассказал «Новому компаньону», что решил уволиться с 10 января, так как при новом руководстве в театре страдает музыкальная составляющая. Дирижер считает, что Анзароков чрезмерно коммерциализирует репертуар и делает уклон в сторону драматического театра.

В театре подтверждают, что заявление главным дирижером написано. Однако от подробных комментариев отказываются.