Тюменка сломала ноги после корпоратива и чуть не замерзла

Возвращаясь с корпоратива, жительница Тюмени поскользнулась, сломала обе ноги и чуть не замерзла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранению. Там уточнили, что тюменку обнаружил муж, который и обратился к медикам.
«Во втором часу ночи 35-летняя женщина возвращалась домой с корпоратива и упала. Замерзшую тюменку обнаружил муж, а уже дома, спустя несколько часов, ее состояние вызвало у домочадцев опасение: покраснели и отекли руки и ноги, при этом она не могла ими двигать — сразу возникала боль. Прибывшая бригада медиков диагностировала у пациентки закрытый перелом обеих лодыжек и обморожение пальцев обеих кистей: после падения пострадавшая много времени провела на морозе», — сообщили URA.RU в региональном депздраве.
После оказания первой помощи медики доставили женщину в ОКБ №2 Тюмени. Всего за прошедшие выходные врачи и фельдшеры скорой помощи помогли 1085 жителям областного центра и района. В экстренной форме поступило 555 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 503 пациента.
Возвращаясь с корпоратива, жительница Тюмени поскользнулась, сломала обе ноги и чуть не замерзла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранению. Там уточнили, что тюменку обнаружил муж, который и обратился к медикам. «Во втором часу ночи 35-летняя женщина возвращалась домой с корпоратива и упала. Замерзшую тюменку обнаружил муж, а уже дома, спустя несколько часов, ее состояние вызвало у домочадцев опасение: покраснели и отекли руки и ноги, при этом она не могла ими двигать — сразу возникала боль. Прибывшая бригада медиков диагностировала у пациентки закрытый перелом обеих лодыжек и обморожение пальцев обеих кистей: после падения пострадавшая много времени провела на морозе», — сообщили URA.RU в региональном депздраве. После оказания первой помощи медики доставили женщину в ОКБ №2 Тюмени. Всего за прошедшие выходные врачи и фельдшеры скорой помощи помогли 1085 жителям областного центра и района. В экстренной форме поступило 555 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 503 пациента.