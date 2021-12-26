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23 декабря 2021

Тюменка сломала ноги после корпоратива и чуть не замерзла

© Служба новостей «URA.RU»
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Кислородная подстанция скорой помощи. Екатеринбург, скорая помощь, фонд святой екатерины, машина скорой помощи, фсе
Медики диагностировали у тюменки переломы лодыжек и обморожение Фото:

Возвращаясь с корпоратива, жительница Тюмени поскользнулась, сломала обе ноги и чуть не замерзла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранению. Там уточнили, что тюменку обнаружил муж, который и обратился к медикам.

«Во втором часу ночи 35-летняя женщина возвращалась домой с корпоратива и упала. Замерзшую тюменку обнаружил муж, а уже дома, спустя несколько часов, ее состояние вызвало у домочадцев опасение: покраснели и отекли руки и ноги, при этом она не могла ими двигать — сразу возникала боль. Прибывшая бригада медиков диагностировала у пациентки закрытый перелом обеих лодыжек и обморожение пальцев обеих кистей: после падения пострадавшая много времени провела на морозе», — сообщили URA.RU в региональном депздраве.

После оказания первой помощи медики доставили женщину в ОКБ №2 Тюмени. Всего за прошедшие выходные врачи и фельдшеры скорой помощи помогли 1085 жителям областного центра и района. В экстренной форме поступило 555 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 503 пациента.

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Возвращаясь с корпоратива, жительница Тюмени поскользнулась, сломала обе ноги и чуть не замерзла. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранению. Там уточнили, что тюменку обнаружил муж, который и обратился к медикам. «Во втором часу ночи 35-летняя женщина возвращалась домой с корпоратива и упала. Замерзшую тюменку обнаружил муж, а уже дома, спустя несколько часов, ее состояние вызвало у домочадцев опасение: покраснели и отекли руки и ноги, при этом она не могла ими двигать — сразу возникала боль. Прибывшая бригада медиков диагностировала у пациентки закрытый перелом обеих лодыжек и обморожение пальцев обеих кистей: после падения пострадавшая много времени провела на морозе», — сообщили URA.RU в региональном депздраве. После оказания первой помощи медики доставили женщину в ОКБ №2 Тюмени. Всего за прошедшие выходные врачи и фельдшеры скорой помощи помогли 1085 жителям областного центра и района. В экстренной форме поступило 555 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 503 пациента.
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