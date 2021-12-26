Курганский вытрезвитель откроется к Новому году

Курганцев в вытрезвитель начнут принимать с 1 января бесплатно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курганский вытрезвитель начнет работу с 1 января 2022 года. Клиентов первое время будут принимать бесплатно, рассказала начальник главного управления социальной защиты населения региона Анастасия Золотухина на комитете по экономической политике в областной думе, передает корреспондент URA.RU.

«Планируется, что вытрезвитель начнет работу 1 января. Пока это будет на бесплатной (для клиентов) основе. Он будет размещен на площадях Курганского областного наркологического диспансера. Расходы на содержание пока лягут на бюджет, но федеральным законодательством разрешается взымать плату за услуги гражданам. В первом квартале мы порядок этот отработаем, чтобы содержать вытрезвитель не за бюджетный счет, а за счет платы за содержание клиентов», — объяснила Анастасия Золотухина депутатам.

По словам чиновницы, курганский вытрезвитель будет рассчитан на 20 койко-мест. Он станет структурным подразделением Центра социальной адаптации бездомных (подведомственно управлению соцзащиты), которое будет арендовать помещение и оплачивать врачам наркодиспансера работу с клиентами. В дальнейшем учреждение получит лицензию на оказание медпомощи. Золотухина отметила, что расходы на содержание вытрезвителя составят порядка 18 млн рублей. Комитет облдумы утвердил проект закона Курганской области «О порядке создания специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане по поручению губернатора Шумкова сделают вытрезвитель. Контракт на выполнение обустройства вытрезвителя стоил почти 3,8 млн рублей.

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