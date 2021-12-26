Губернатор Шумков улетел из Кургана

27 декабря 2021 в 16:12 Размер текста - 17 +

О поездке губернатора Вадима Шумкова в Москву стало известно 27 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков улетел в Москву. Об этом он написал 27 декабря в своем instagram-аккаунте. «Сегодня в Мск. Уверен, коллеги работают, как заговоренные», — рассказал Шумков. Также в посте он привел цитату академика Сергея Капицы: «Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать». Шумков решил перефразировать ее. Он назвал лучшим руководителем того, чье отсутствие на месте остается незамеченным. Ранее Шумков уезжал в Москву в сентябре. Тогда он встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Они обсуждали модернизацию жилищно-коммунального комплекса региона и нацпроект «Жилье и городская среда». Также в тот месяц в Москве он возглавлял делегацию региона на Днях Курганской области в Совете Федерации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков улетел в Москву. Об этом он написал 27 декабря в своем instagram-аккаунте. «Сегодня в Мск. Уверен, коллеги работают, как заговоренные», — рассказал Шумков. Также в посте он привел цитату академика Сергея Капицы: «Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать». Шумков решил перефразировать ее. Он назвал лучшим руководителем того, чье отсутствие на месте остается незамеченным. Ранее Шумков уезжал в Москву в сентябре. Тогда он встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Они обсуждали модернизацию жилищно-коммунального комплекса региона и нацпроект «Жилье и городская среда». Также в тот месяц в Москве он возглавлял делегацию региона на Днях Курганской области в Совете Федерации.