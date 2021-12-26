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Губернатор Шумков улетел из Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Курган, шумков вадим, улыбка, портрет, рука у лица, улыбается
О поездке губернатора Вадима Шумкова в Москву стало известно 27 декабря Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков улетел в Москву. Об этом он написал 27 декабря в своем instagram-аккаунте.

«Сегодня в Мск. Уверен, коллеги работают, как заговоренные», — рассказал Шумков.

Также в посте он привел цитату академика Сергея Капицы: «Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать». Шумков решил перефразировать ее. Он назвал лучшим руководителем того, чье отсутствие на месте остается незамеченным.

Ранее Шумков уезжал в Москву в сентябре. Тогда он встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Они обсуждали модернизацию жилищно-коммунального комплекса региона и нацпроект «Жилье и городская среда». Также в тот месяц в Москве он возглавлял делегацию региона на Днях Курганской области в Совете Федерации.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков улетел в Москву. Об этом он написал 27 декабря в своем instagram-аккаунте. «Сегодня в Мск. Уверен, коллеги работают, как заговоренные», — рассказал Шумков. Также в посте он привел цитату академика Сергея Капицы: «Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать». Шумков решил перефразировать ее. Он назвал лучшим руководителем того, чье отсутствие на месте остается незамеченным. Ранее Шумков уезжал в Москву в сентябре. Тогда он встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Они обсуждали модернизацию жилищно-коммунального комплекса региона и нацпроект «Жилье и городская среда». Также в тот месяц в Москве он возглавлял делегацию региона на Днях Курганской области в Совете Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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