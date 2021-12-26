Губернатор Шумков улетел из Кургана

Губернатор Курганской области Вадим Шумков улетел в Москву. Об этом он написал 27 декабря в своем instagram-аккаунте.
«Сегодня в Мск. Уверен, коллеги работают, как заговоренные», — рассказал Шумков.
Также в посте он привел цитату академика Сергея Капицы: «Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать». Шумков решил перефразировать ее. Он назвал лучшим руководителем того, чье отсутствие на месте остается незамеченным.
Ранее Шумков уезжал в Москву в сентябре. Тогда он встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Они обсуждали модернизацию жилищно-коммунального комплекса региона и нацпроект «Жилье и городская среда». Также в тот месяц в Москве он возглавлял делегацию региона на Днях Курганской области в Совете Федерации.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков улетел в Москву. Об этом он написал 27 декабря в своем instagram-аккаунте. «Сегодня в Мск. Уверен, коллеги работают, как заговоренные», — рассказал Шумков. Также в посте он привел цитату академика Сергея Капицы: «Руководить — это значит не мешать хорошим людям работать». Шумков решил перефразировать ее. Он назвал лучшим руководителем того, чье отсутствие на месте остается незамеченным. Ранее Шумков уезжал в Москву в сентябре. Тогда он встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Они обсуждали модернизацию жилищно-коммунального комплекса региона и нацпроект «Жилье и городская среда». Также в тот месяц в Москве он возглавлял делегацию региона на Днях Курганской области в Совете Федерации.