Участница пикета вышла к зданию областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане мама ребенка с диабетом первого типа Валентина Постовалова 27 декабря вышла на пикет возле здания областного правительства. Она просила власти улучшить помощь для детей больных диабетом. Об этом URA.RU сообщила сама участница пикета.

«Обращались мы неоднократно. Просили о помощи для наших детей, обеспечить непрерывным мониторингом глюкозы в крови. Он нужен, чтобы отслеживать сахар в крови у детей. Мы измеряем глюкометром, и ежедневные болезненные проколы пальцев бывают около 20 раз. <…> Я вышла, чтобы обратили внимание на нас», — рассказала женщина.

По ее словам, в 30 регионах власти за счет средств областного бюджета уже обеспечивают детей непрерывным мониторингом. Во время пикета, по ее данным, к ней подошли сотрудники правоохранительных органов и проверили документы. Постовалова отметила, что после к ней вышли представители правительства и пригласили написать заявление на имя председателя облдумы Дмитрия Фролова, чтобы рассмотрели этот вопрос. Она добавила, что написала заявление. В пресс-службе облдумы URA.RU сообщили, что уточнят данную информацию.

В 2020 году, по словам председателя областного диабетического общества Натальи Воробьевой, некоторые жители Курганской области не могли получить инсулин из-за его отсутствия. Тогда власти региона провели проверку по данному заявлению и пообещали, что пациентов обеспечат инсулином в полном объеме.

Пикет прошел 27 декабря Фото: читатель URA.RU

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