Окна пентхауса выходят на городской бор (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске на Новый год сдали самую дорогую посуточную квартиру в городе. Стоимость элитной квартиры составляет от 14 тысяч рублей в сутки.

«С 31 по 2 января квартира уже забронирована. Сдаем ее на оставшиеся новогодние праздники по цене от 14 тысяч рублей в сутки. Это 3-комнатная квартира площадью 130 метров на Северо-Западе Челябинска. Для порядочных и ответственных людей», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Арендодатель сообщает, что за эту цену гости получат квартиру с бытовой техникой, полноценную кухню, два санузла и интернет. Жильцам также обещают необычный интерьер и красивый вид на город и лес с 16 этажа.

Согласно данным сервиса «Авито», это самое дорогое предложение аренды квартиры в Челябинске на Новогодние праздники. В среднем за трехкомнатную квартиру премиум-класса в городе просят около пяти тысяч рублей в сутки.

Предприниматели сдают самую дорогую квартиру в Челябинске только порядочным и ответственным Фото: Скрин «Авито»

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