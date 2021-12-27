27 декабря 2021
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24 декабря 2021

Губернатор Моор нашел инвестора на 4 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт федеральной автодороги Челябинск - Екатеринбург. Трасса М5. Челябинск, лэп, электросети, энергетика, электричество, челябинск-екатеринбург
Деньги пойдут на развитие электросетевого комплекса Тюменской области Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор электросетевой компании «Россети Тюмень» Олег Петров подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 28 декабря сообщает информационный центр правительства региона. Согласно соглашению, «Россети» инвестируют в экономику области более 4 млрд рублей.

«В 2022 году компания планирует увеличить финансирование инвестиционной программы в Тюменской области практически втрое и направить в экономику региона 4,3 млрд рублей», — рассказали в инфоцентре. Деньги пойдут на развитие электросетевого комплекса региона.

Ранее URA.RU писало, что по итогам Петербургского международного экономического форума Моору удалось заключить соглашение на 4 млрд рублей на постройку в Тюмени производства кардиологических препаратов. Кроме того, 7 млрд рублей будет вложено инвесторами в строительство завода по глубокой переработке гороха.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор и гендиректор электросетевой компании «Россети Тюмень» Олег Петров подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом 28 декабря сообщает информационный центр правительства региона. Согласно соглашению, «Россети» инвестируют в экономику области более 4 млрд рублей. «В 2022 году компания планирует увеличить финансирование инвестиционной программы в Тюменской области практически втрое и направить в экономику региона 4,3 млрд рублей», — рассказали в инфоцентре. Деньги пойдут на развитие электросетевого комплекса региона. Ранее URA.RU писало, что по итогам Петербургского международного экономического форума Моору удалось заключить соглашение на 4 млрд рублей на постройку в Тюмени производства кардиологических препаратов. Кроме того, 7 млрд рублей будет вложено инвесторами в строительство завода по глубокой переработке гороха.
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