Губернатор Моор нашел в Петербурге инвестора на 4 миллиарда

Новый завод будет производить в Тюмени кардилогические препараты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Александр Моор подписал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с компанией «Фармасинтез-Тюмень» о реализации в Тюменской области крупного инвестиционного проекта. Об этом URA.RU сообщили в регионально оперштабе. Инвестор откроет в областном центре производство кардиологических препаратов.

«В Тюмени будет создано новое импортозамещающее производство по выпуску более 30 наименований кардиологических препаратов. Его мощность позволит закрыть 20% потребности России в лекарствах для лечения сердечно-сосудистых заболеваний», — приводит слова Моора оперштаб.

Объем инвестиций в проект составит более 4 млрд рублей, будет создано около 200 новых рабочих мест. Компания «Фармасинтез-Тюмень» работает в регионе с 2015 года, когда здесь был открыт завод по производству противодиабетических, противотуберкулезных, гемостатических и противовирусных препаратов.

Ранее агентство писало, что привлечение инвестиций станет одной из основных задач визита Моора на ПМЭФ-2021. По информации оперштаба, тюменский губернатор будет работать на форуме 3 и 4 июля.