26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Кургане спустя год откроют центральную улицу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машины, пазик, автобус, паз
По дороге, в том числе, будут вновь ездить автобусы 19 маршрутов Фото:

В Кургане с 28 декабря улицу Куйбышева откроют для движения транспорта. По ранее закрытому участку, в том числе, вновь будут ездить автобусы 19 маршрутов. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Улица Куйбышева открывается для движения транспорта. <…> По информации МКУ „Транспортное управление“, автобусы №№ 2, 5, 10, 42, 72, 75, 307, 319, 323, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388 и 403 с 28 декабря будут следовать согласно своим маршрутам», — указано в сообщении.

В мэрии отметили, что подрядчик в выходные вывез остатки строительных материалов, убрал вспомогательные линии электропередач, провел грейдирование, установил необходимые дорожные знаки. С конца 2020 года на этом участке улицы велись работы по модернизации канализационного коллектора. 24 декабря работы были завершены.

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В Кургане с 28 декабря улицу Куйбышева откроют для движения транспорта. По ранее закрытому участку, в том числе, вновь будут ездить автобусы 19 маршрутов. Данная информация размещена на сайте городской администрации. «Улица Куйбышева открывается для движения транспорта. <…> По информации МКУ „Транспортное управление“, автобусы №№ 2, 5, 10, 42, 72, 75, 307, 319, 323, 327, 328, 329, 341, 342, 359, 378, 381, 388 и 403 с 28 декабря будут следовать согласно своим маршрутам», — указано в сообщении. В мэрии отметили, что подрядчик в выходные вывез остатки строительных материалов, убрал вспомогательные линии электропередач, провел грейдирование, установил необходимые дорожные знаки. С конца 2020 года на этом участке улицы велись работы по модернизации канализационного коллектора. 24 декабря работы были завершены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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