26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Челябинец скончался во время футбольного матча

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, у мужчины оторвался тромб Фото:

В Челябинске во время матча по мини-футболу скончался 45-летний мужчина. По словам очевидцев, он потерял сознание прямо на поле. Скорая приехала на место трагедии через 14 минут, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения области.

«Вызов скорой поступил 25 декабря в 20:01. Скорая прибыла через 14 минут. Реанимационные действия не помогли», — сообщили URA.RU в областном минздраве.

Источник URA.RU сообщает, что в спорткомплексе не было медиков и первую помощь оказывали очевидцы. Они пытались сделать пострадавшему непрямой массаж сердца. Однако, к приезду бригады скорой помощи, мужчина скончался.

URA.RU связалось с министерством спорта области: корреспондента перенаправили в управление спорта мэрии Челябинска. Там URA.RU сообщили, что футбольный матч носил неофициальный характер и управление не несет ответственности за случившееся.

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В Челябинске во время матча по мини-футболу скончался 45-летний мужчина. По словам очевидцев, он потерял сознание прямо на поле. Скорая приехала на место трагедии через 14 минут, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения области. «Вызов скорой поступил 25 декабря в 20:01. Скорая прибыла через 14 минут. Реанимационные действия не помогли», — сообщили URA.RU в областном минздраве. Источник URA.RU сообщает, что в спорткомплексе не было медиков и первую помощь оказывали очевидцы. Они пытались сделать пострадавшему непрямой массаж сердца. Однако, к приезду бригады скорой помощи, мужчина скончался. URA.RU связалось с министерством спорта области: корреспондента перенаправили в управление спорта мэрии Челябинска. Там URA.RU сообщили, что футбольный матч носил неофициальный характер и управление не несет ответственности за случившееся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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