Челябинец скончался во время футбольного матча

Предположительно, у мужчины оторвался тромб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске во время матча по мини-футболу скончался 45-летний мужчина. По словам очевидцев, он потерял сознание прямо на поле. Скорая приехала на место трагедии через 14 минут, сообщили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения области.

«Вызов скорой поступил 25 декабря в 20:01. Скорая прибыла через 14 минут. Реанимационные действия не помогли», — сообщили URA.RU в областном минздраве.

Источник URA.RU сообщает, что в спорткомплексе не было медиков и первую помощь оказывали очевидцы. Они пытались сделать пострадавшему непрямой массаж сердца. Однако, к приезду бригады скорой помощи, мужчина скончался.

URA.RU связалось с министерством спорта области: корреспондента перенаправили в управление спорта мэрии Челябинска. Там URA.RU сообщили, что футбольный матч носил неофициальный характер и управление не несет ответственности за случившееся.