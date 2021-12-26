26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Перми продают БДСМ-комнату для свиданий. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка Blue Velvet. Екатеринбург, бдсм, blue velvet, блю вельвет
У студии есть постоянные клиенты и нет конкурентов Фото:

В Перми за 600 тысяч рублей продают студию БДСМ-студию для свиданий. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». Студия площадью 150 квадратных метров располагается в Мотовилихинском районе Перми.

«Продам уникальный работающий бизнес — студия БДСМ, в Пермском крае конкурентов нет. Стоимость 600 000 рублей», — сообщается в объявлении. Причина продажи — у собственников нет времени заниматься бизнесом.

Продавец обещает постоянных клиентов и отсутствие конкурентов. Кабинет располагается на цокольном этаже здания, в нем сделана звукоизоляция. В самом помещении имеется: большой и малый зал, медицинский кабинет, туалет, душевая, холл, прихожая. В подарок к покупке автор объявления обещает отдать покупателям парковочное место, озонатор для обеззараживания и аккаунты в соцсетях и на сайтах.

БДСМ-студия

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В Перми за 600 тысяч рублей продают студию БДСМ-студию для свиданий. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». Студия площадью 150 квадратных метров располагается в Мотовилихинском районе Перми. «Продам уникальный работающий бизнес — студия БДСМ, в Пермском крае конкурентов нет. Стоимость 600 000 рублей», — сообщается в объявлении. Причина продажи — у собственников нет времени заниматься бизнесом. Продавец обещает постоянных клиентов и отсутствие конкурентов. Кабинет располагается на цокольном этаже здания, в нем сделана звукоизоляция. В самом помещении имеется: большой и малый зал, медицинский кабинет, туалет, душевая, холл, прихожая. В подарок к покупке автор объявления обещает отдать покупателям парковочное место, озонатор для обеззараживания и аккаунты в соцсетях и на сайтах.
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