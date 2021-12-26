В Перми продают БДСМ-комнату для свиданий. Фото

27 декабря 2021 в 19:53 Размер текста - 17 +

У студии есть постоянные клиенты и нет конкурентов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми за 600 тысяч рублей продают студию БДСМ-студию для свиданий. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». Студия площадью 150 квадратных метров располагается в Мотовилихинском районе Перми. «Продам уникальный работающий бизнес — студия БДСМ, в Пермском крае конкурентов нет. Стоимость 600 000 рублей», — сообщается в объявлении. Причина продажи — у собственников нет времени заниматься бизнесом. Продавец обещает постоянных клиентов и отсутствие конкурентов. Кабинет располагается на цокольном этаже здания, в нем сделана звукоизоляция. В самом помещении имеется: большой и малый зал, медицинский кабинет, туалет, душевая, холл, прихожая. В подарок к покупке автор объявления обещает отдать покупателям парковочное место, озонатор для обеззараживания и аккаунты в соцсетях и на сайтах. БДСМ-студия Авито Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми за 600 тысяч рублей продают студию БДСМ-студию для свиданий. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». Студия площадью 150 квадратных метров располагается в Мотовилихинском районе Перми. «Продам уникальный работающий бизнес — студия БДСМ, в Пермском крае конкурентов нет. Стоимость 600 000 рублей», — сообщается в объявлении. Причина продажи — у собственников нет времени заниматься бизнесом. Продавец обещает постоянных клиентов и отсутствие конкурентов. Кабинет располагается на цокольном этаже здания, в нем сделана звукоизоляция. В самом помещении имеется: большой и малый зал, медицинский кабинет, туалет, душевая, холл, прихожая. В подарок к покупке автор объявления обещает отдать покупателям парковочное место, озонатор для обеззараживания и аккаунты в соцсетях и на сайтах.