В Перми за 600 тысяч рублей продают студию БДСМ-студию для свиданий. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». Студия площадью 150 квадратных метров располагается в Мотовилихинском районе Перми.
«Продам уникальный работающий бизнес — студия БДСМ, в Пермском крае конкурентов нет. Стоимость 600 000 рублей», — сообщается в объявлении. Причина продажи — у собственников нет времени заниматься бизнесом.
Продавец обещает постоянных клиентов и отсутствие конкурентов. Кабинет располагается на цокольном этаже здания, в нем сделана звукоизоляция. В самом помещении имеется: большой и малый зал, медицинский кабинет, туалет, душевая, холл, прихожая. В подарок к покупке автор объявления обещает отдать покупателям парковочное место, озонатор для обеззараживания и аккаунты в соцсетях и на сайтах.
В Перми за 600 тысяч рублей продают студию БДСМ-студию для свиданий. Соответствующее объявление размещено на портале «Авито». Студия площадью 150 квадратных метров располагается в Мотовилихинском районе Перми. «Продам уникальный работающий бизнес — студия БДСМ, в Пермском крае конкурентов нет. Стоимость 600 000 рублей», — сообщается в объявлении. Причина продажи — у собственников нет времени заниматься бизнесом. Продавец обещает постоянных клиентов и отсутствие конкурентов. Кабинет располагается на цокольном этаже здания, в нем сделана звукоизоляция. В самом помещении имеется: большой и малый зал, медицинский кабинет, туалет, душевая, холл, прихожая. В подарок к покупке автор объявления обещает отдать покупателям парковочное место, озонатор для обеззараживания и аккаунты в соцсетях и на сайтах.