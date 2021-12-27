Набиуллина: инфляция в 2021 году будет в два раза выше ожидаемой

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Инфляция в РФ по итогам 2021 года будет чуть больше 8%, заявила Эльвира Набиуллина Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2021

Инфляция по итогам 2021 года в России будет выше 8%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше», — сказала Набиуллина в эфире «Россия 1».

Ранее глава ЦБ заявила, что в стране есть риск раскручивания инфляционной спирали, иными словами — к росту цен. Она отметила, что Центробанк будет вести жесткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к уровню в 4%, передает RT. Для сдерживания инфляции Банк России может снова повысить ключевую ставку, уточняет «Национальная служба новостей».

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Инфляция по итогам 2021 года в России будет выше 8%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше», — сказала Набиуллина в эфире «Россия 1». Ранее глава ЦБ заявила, что в стране есть риск раскручивания инфляционной спирали, иными словами — к росту цен. Она отметила, что Центробанк будет вести жесткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к уровню в 4%, передает RT. Для сдерживания инфляции Банк России может снова повысить ключевую ставку, уточняет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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