Набиуллина: инфляция в 2021 году будет в два раза выше ожидаемой

Инфляция по итогам 2021 года в России будет выше 8%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше», — сказала Набиуллина в эфире «Россия 1».
Ранее глава ЦБ заявила, что в стране есть риск раскручивания инфляционной спирали, иными словами — к росту цен. Она отметила, что Центробанк будет вести жесткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к уровню в 4%, передает RT. Для сдерживания инфляции Банк России может снова повысить ключевую ставку, уточняет «Национальная служба новостей».
Инфляция по итогам 2021 года в России будет выше 8%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Я думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляцию чуть больше 8%, это много, это больше, чем наша цель 4%. И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше», — сказала Набиуллина в эфире «Россия 1». Ранее глава ЦБ заявила, что в стране есть риск раскручивания инфляционной спирали, иными словами — к росту цен. Она отметила, что Центробанк будет вести жесткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к уровню в 4%, передает RT. Для сдерживания инфляции Банк России может снова повысить ключевую ставку, уточняет «Национальная служба новостей».