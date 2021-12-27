На Украине заявили, что Зеленский боится Кадырова. «По-прежнему есть страх»

28 декабря 2021 в 05:27 Размер текста - 17 +

Зеленский молчит из-за страха пере Кадыровым, заявил депутат Рады Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости присоединения Украины к России из-за страха перед Кадыровым. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко на своем youtube-канале. «Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем (говорить о внешнеполитической ситуации — прим. URA.RU). По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может, это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым — прим. URA.RU)», — сказал Гончаренко. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Украине может грозить присоединение к РФ из-за антироссийской политики Зеленского. Глава Чечни выразил мнение, что Украина — это российская территория. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский не ответил на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости присоединения Украины к России из-за страха перед Кадыровым. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко на своем youtube-канале. «Украина молчит. У нас же теперь Зеленский запретил всем (говорить о внешнеполитической ситуации — прим. URA.RU). По международной политике говорит он, премьер-министр и министр иностранных дел. У них как-то вот не до того, чтобы ответить Кадырову. Может, это у Зеленского там по-прежнему еще есть тот страх, он же там когда-то еще и извинялся (перед Кадыровым — прим. URA.RU)», — сказал Гончаренко. Ранее Рамзан Кадыров заявил, что Украине может грозить присоединение к РФ из-за антироссийской политики Зеленского. Глава Чечни выразил мнение, что Украина — это российская территория.