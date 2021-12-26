26 декабря 2021

Глава Чечни назвал условие присоединения Украины к России

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Клипарт. Сток Сайт президента России, кадыров рамзан
Разман Кадыров предрек присоединение Украины к РФ из-за антироссийской политики Зеленского Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Украине грозит присоединение к России, если украинский президент Владимир Зеленский не изменит свое отношение к ней. Об этой заявил глава Чечни Разман Кадыров.

«Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — выдвинул свое предположение Кадыров на пресс-конференции в Грозном.

Он заявил, что если бы ему поручили решить украинскую проблему, он бы давно решил этот вопрос: либо присоединил Чеченскую Республику к Украине, либо решил вопрос непосредственно там. При этом Кадыров отметил, что есть некие государственные договоренности, которые не позволят принимать подобные решения. Глава Чечни добавил, что у Запада есть возможности и желание поставить на Украине свои военные базы и диктовать условия России, однако он уверен, что российский президент Владимир Путин не позволит этому произойти.

По мнению депутата Михаила Делягина, есть угроза того, что Украина может напасть на Россию в 2022 году. Депутат отметил, что украинских военных к этому готовят. Михаил Делягин добавил, что РФ войдет в эту зону риска где-то в начале февраля и пробудет в ней где-то до конца марта.

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Украине грозит присоединение к России, если украинский президент Владимир Зеленский не изменит свое отношение к ней. Об этой заявил глава Чечни Разман Кадыров. «Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — выдвинул свое предположение Кадыров на пресс-конференции в Грозном. Он заявил, что если бы ему поручили решить украинскую проблему, он бы давно решил этот вопрос: либо присоединил Чеченскую Республику к Украине, либо решил вопрос непосредственно там. При этом Кадыров отметил, что есть некие государственные договоренности, которые не позволят принимать подобные решения. Глава Чечни добавил, что у Запада есть возможности и желание поставить на Украине свои военные базы и диктовать условия России, однако он уверен, что российский президент Владимир Путин не позволит этому произойти. По мнению депутата Михаила Делягина, есть угроза того, что Украина может напасть на Россию в 2022 году. Депутат отметил, что украинских военных к этому готовят. Михаил Делягин добавил, что РФ войдет в эту зону риска где-то в начале февраля и пробудет в ней где-то до конца марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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