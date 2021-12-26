Глава Чечни назвал условие присоединения Украины к России

27 декабря 2021 в 00:10 Размер текста - 17 +

Разман Кадыров предрек присоединение Украины к РФ из-за антироссийской политики Зеленского Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Украине Украине грозит присоединение к России, если украинский президент Владимир Зеленский не изменит свое отношение к ней. Об этой заявил глава Чечни Разман Кадыров. «Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — выдвинул свое предположение Кадыров на пресс-конференции в Грозном. Он заявил, что если бы ему поручили решить украинскую проблему, он бы давно решил этот вопрос: либо присоединил Чеченскую Республику к Украине, либо решил вопрос непосредственно там. При этом Кадыров отметил, что есть некие государственные договоренности, которые не позволят принимать подобные решения. Глава Чечни добавил, что у Запада есть возможности и желание поставить на Украине свои военные базы и диктовать условия России, однако он уверен, что российский президент Владимир Путин не позволит этому произойти. По мнению депутата Михаила Делягина, есть угроза того, что Украина может напасть на Россию в 2022 году. Депутат отметил, что украинских военных к этому готовят. Михаил Делягин добавил, что РФ войдет в эту зону риска где-то в начале февраля и пробудет в ней где-то до конца марта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украине грозит присоединение к России, если украинский президент Владимир Зеленский не изменит свое отношение к ней. Об этой заявил глава Чечни Разман Кадыров. «Мое глубокое убеждение, если господин Зеленский и его команда так будут вести себя, то Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы — наш народ, это наша территория. Это мое мнение», — выдвинул свое предположение Кадыров на пресс-конференции в Грозном. Он заявил, что если бы ему поручили решить украинскую проблему, он бы давно решил этот вопрос: либо присоединил Чеченскую Республику к Украине, либо решил вопрос непосредственно там. При этом Кадыров отметил, что есть некие государственные договоренности, которые не позволят принимать подобные решения. Глава Чечни добавил, что у Запада есть возможности и желание поставить на Украине свои военные базы и диктовать условия России, однако он уверен, что российский президент Владимир Путин не позволит этому произойти. По мнению депутата Михаила Делягина, есть угроза того, что Украина может напасть на Россию в 2022 году. Депутат отметил, что украинских военных к этому готовят. Михаил Делягин добавил, что РФ войдет в эту зону риска где-то в начале февраля и пробудет в ней где-то до конца марта.