27 декабря 2021

В Свердловской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 52%

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области за неделю 2021 года зарегистрировано 43 190 случаев ОРВИ

В Свердловской области за неделю с 20 по 25 декабря зарегистрировано 43190 случаев заболевания ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 52,4%. Больше половины заболевших — дети. Об этом сообщается в пресс-службе роспотребнадзора по Свердловской области.

«В Свердловской области за неделю с 20 по 26 декабря 2021 г. зарегистрировано 43190 случаев ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 52,4% и ниже уровня прошлой недели на 17%», — сообщается на сайте ведомства.

По данным свердловского роспотребнадзора, 58% заболевших — дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован среди детей от 3 до 6 лет. В Екатеринбурге за неделю с 20 по 25 декабря выявлено 18 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, что выше эпидпорога на 19,3%

В декабре 2021 года из-за вспышки ОРВИ в Екатеринбурге, поликлиники детской городской больницы № 8 Екатеринбурга отменили прием здоровых детей и проведение профилактических прививок. Затем школьные классы и группы в детсадах массово начали уходить на карантин.

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В Свердловской области за неделю с 20 по 25 декабря зарегистрировано 43190 случаев заболевания ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 52,4%. Больше половины заболевших — дети. Об этом сообщается в пресс-службе роспотребнадзора по Свердловской области. «В Свердловской области за неделю с 20 по 26 декабря 2021 г. зарегистрировано 43190 случаев ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога на 52,4% и ниже уровня прошлой недели на 17%», — сообщается на сайте ведомства. По данным свердловского роспотребнадзора, 58% заболевших — дети до 17 лет. Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован среди детей от 3 до 6 лет. В Екатеринбурге за неделю с 20 по 25 декабря выявлено 18 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, что выше эпидпорога на 19,3% В декабре 2021 года из-за вспышки ОРВИ в Екатеринбурге, поликлиники детской городской больницы № 8 Екатеринбурга отменили прием здоровых детей и проведение профилактических прививок. Затем школьные классы и группы в детсадах массово начали уходить на карантин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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