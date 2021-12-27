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В ЯНАО назначили нового прокурора

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, прокурор, перчатки медицинские, масочный режим, документы уголовного дела
Новый прокурор неоднократно поощрялся на высшем федеральном уровне Фото:

Должность природоохранного прокурора ЯНАО занял советник юстиции Андрей Целовальников. Приказ о его назначении был подписан 22 декабря, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 22 декабря 2021 года на должность природоохранного прокурора ЯНАО назначен советник юстиции Целовальников Андрей Анатольевич. Целовальников работает в органах прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа с 23 июля 2003», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что нового руководителя природоохранного надзорного ведомства неоднократно поощряли на высшем федеральном уровне. Кроме того Целовальников получал награды от прокурора ЯНАО.

Это уже не первое назначение в надзорном ведомстве за этот год. Ранее должность прокурора всего округа занял Виктор Эпп.

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Должность природоохранного прокурора ЯНАО занял советник юстиции Андрей Целовальников. Приказ о его назначении был подписан 22 декабря, сообщается на сайте региональной прокуратуры. «Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 22 декабря 2021 года на должность природоохранного прокурора ЯНАО назначен советник юстиции Целовальников Андрей Анатольевич. Целовальников работает в органах прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа с 23 июля 2003», — говорится в сообщении пресс-службы. Также отмечается, что нового руководителя природоохранного надзорного ведомства неоднократно поощряли на высшем федеральном уровне. Кроме того Целовальников получал награды от прокурора ЯНАО. Это уже не первое назначение в надзорном ведомстве за этот год. Ранее должность прокурора всего округа занял Виктор Эпп.
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