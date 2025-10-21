На Ямале «оцифровали» газовозы для повышения безопасности

Цифровизация газовозов позволила оптимизировать работу и повысить безопасность на дорогах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На Ямале внедрили умную систему мониторинга на газовозах для повышения безопасности перевозки топлива между регионами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МТС.

«Цифровая экосистема МТС внедрила систему умного мониторинга на специализированном транспорте логистической компании „АЛЬЯНСГАЗ“, осуществляющей перевозки топлива по Ямало-Ненецкому автономному округу, Тюменской области и Ханты-Мансийскому автономному округу», — отметили в пресс-службе. До конца года запланирована цифровизация восьми газовозов, что не только повысить безопасность перевозок, но и оптимизирует логистику между промышленными объектами и автогазозаправочными станциями.

По данным пресс-службы мобильного оператора, система мониторинга фиксирует в режиме реального времени местоположение, пробег и маршруты движения газовозов. Навигационное оборудование анализирует скорость и предупреждает об опасном сближении с другими автомобилями. Вся аналитика доступна в онлайн-формате и интерактивных отчетах, что позволяет оперативно корректировать маршруты и управлять автопарком. Цифровое решение способствует улучшению дисциплины водителей и сокращению топливных издержек.

