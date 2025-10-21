Четыре муниципалитета ЯНАО получат дополнительные деньги на развитие территорий

В четырех муниципалитетах будет облагорожена городская и сельская среда Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Четыре муниципалитета ЯНАО получат гранты на развитие своих территорий. Финансирование будет выделено Ноябрьску, Губкинскому, а также Ямальскому и Шурышкарскому районам за лучшие результаты по результатам мониторинга эффективности местных администраций в 2024 году, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Выделенные средства муниципалитеты смогут направить на реализацию приоритетных инициатив: обновление городской и сельской среды, ремонт и модернизацию школ, больниц и учреждений культуры», — говорится на портале правительства ЯНАО. Также внимание будет уделено модернизации спортивных объектов, повышения квалификации педагогов и улучшения жилищных условий для малоимущих семей.

Решение о предоставлении грантов приняла экспертная комиссия под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. Итоги мониторинга отражают реальные изменения в жизни людей и эффективность работы администраций.

