Четыре муниципалитета ЯНАО получат дополнительные деньги на развитие территорий
В четырех муниципалитетах будет облагорожена городская и сельская среда
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Четыре муниципалитета ЯНАО получат гранты на развитие своих территорий. Финансирование будет выделено Ноябрьску, Губкинскому, а также Ямальскому и Шурышкарскому районам за лучшие результаты по результатам мониторинга эффективности местных администраций в 2024 году, сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Выделенные средства муниципалитеты смогут направить на реализацию приоритетных инициатив: обновление городской и сельской среды, ремонт и модернизацию школ, больниц и учреждений культуры», — говорится на портале правительства ЯНАО. Также внимание будет уделено модернизации спортивных объектов, повышения квалификации педагогов и улучшения жилищных условий для малоимущих семей.
Решение о предоставлении грантов приняла экспертная комиссия под председательством губернатора Дмитрия Артюхова. Итоги мониторинга отражают реальные изменения в жизни людей и эффективность работы администраций.
Оценка эффективности муниципалитетов проводится на Ямале с 2011 года. В 2024 году анализ включал статистику Росстата, муниципальную отчетность и результаты опросов жителей. За прошедший год уровень удовлетворенности действиями местных властей в регионе увеличился с 71 до 75 процентов. Особенно позитивная динамика отмечается в Надымском, Ямальском, Пуровском районах, а также в Губкинском и Муравленко. Пуровский район стал лидером по числу граждан, улучшивших жилищные условия, а Шурышкарский, Тазовский районы и Салехард показали заметный рост переселенцев из аварийного жилья.
