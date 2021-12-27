Движение закрыто в связи со строительством транспортной развязки Екатерина Сычкова

В Екатеринбурге на год перекроют движение от улицы Куйбышева до Сибирского тракта. Меры приняты для строительства транспортной развязки у концерна «Калина». Об этом сообщает пресс служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте.

«15 января 2022 — 31 января 2023. Движение закрыто в связи со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом», — сообщает пресс-служба.

Ранее власти Екатеринбурга объявили, что будут проведены работы по строительству транспортной развязки у концерна «Калина». Работы назначили на 2022 год. В общем на ремонт дорог в 2021 году власти Свердловской области потратили 9,9 миллиардов рублей.

Жителей Екатеринбурга предупредили о долгосрочном перекрытии участка дороги — от улицы Куйбышева до Сибирского тракта. Яндекс.Карты