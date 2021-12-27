27 декабря 2021

В Екатеринбурге на год перекроют движение у концерна «Калина». Карта

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Движение закрыто в связи со строительством транспортной развязки

В Екатеринбурге на год перекроют движение от улицы Куйбышева до Сибирского тракта. Меры приняты для строительства транспортной развязки у концерна «Калина». Об этом сообщает пресс служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте.

«15 января 2022 — 31 января 2023. Движение закрыто в связи со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом», — сообщает пресс-служба.

Ранее власти Екатеринбурга объявили, что будут проведены работы по строительству транспортной развязки у концерна «Калина». Работы назначили на 2022 год. В общем на ремонт дорог в 2021 году власти Свердловской области потратили 9,9 миллиардов рублей.

Жителей Екатеринбурга предупредили о долгосрочном перекрытии участка дороги — от улицы Куйбышева до Сибирского тракта.

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В Екатеринбурге на год перекроют движение от улицы Куйбышева до Сибирского тракта. Меры приняты для строительства транспортной развязки у концерна «Калина». Об этом сообщает пресс служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте. «15 января 2022 — 31 января 2023. Движение закрыто в связи со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом», — сообщает пресс-служба. Ранее власти Екатеринбурга объявили, что будут проведены работы по строительству транспортной развязки у концерна «Калина». Работы назначили на 2022 год. В общем на ремонт дорог в 2021 году власти Свердловской области потратили 9,9 миллиардов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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